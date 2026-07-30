Przewodniczącym klubu parlamentarnego Rozwój Plus jest Mateusz Morawiecki. Jego powstanie były premier ogłosił jeszcze w środę. - Chcemy walczyć o dobrobyt Polaków, o silną, bezpieczną polską armię, o bardzo mocną tożsamość kulturową Polaków, o to, żebyśmy my byli jak jak najbliżej ludzkich spraw, polskich spraw. I nie chcemy się wdawać w te przepychanki partyjne, w te gierki partyjne. Dlatego wspólnie - 40 posłów i senator - postanowiliśmy założyć klub parlamentarny - powiedział Morawiecki w Sejmie.

Także w środę w mediach społecznościowych ukazał się filmik, na którym były premier zaprezentował logo Rozwój Plus. Zostało ono utrzymane w biało-czerwonych barwach.

W czwartek kolejne informacje w sprawie przekazał poseł Krzysztof Szczucki. "Klub parlamentarny Rozwój Plus już zarejestrowany przez Kancelarię Sejmu" - napisał w mediach społecznościowych, dołączając fragment wykazu klubów i kół, który jest dostępny na sejmowej stronie.

Klub Parlamentarny @RozwojPlus już zarejestrowany przez Kancelarię Sejmu 💪🇵🇱 pic.twitter.com/bNo1FeoonO — Krzysztof Szczucki (@KrzSzczucki) July 30, 2026

Rozłam w PiS. Klub parlamentarny Rozwój Plus już zarejestrowany

Przewodniczącym klubu jest Mateusz Morawiecki, natomiast funkcję wiceprzewodniczącego objął Łukasz Schreiber.

Klub tworzą również inni dotychczasowi posłowie PiS: Anna Baluch, Ryszard Bartosik, Zbigniew Chmielowiec, Anna Cicholska, Janusz Cieszyński, Michał Cieślak, Elżbieta Duda, Robert Gontarz, Marcin Gwóźdź, Marcin Horała, Paweł Jabłoński, Fryderyk Kapinos, Łukasz Kmita, Maria Koc, Wiesław Krajewski, Andrzej Kryj, Krzysztof Kubów, Anna Kwiecień, Krzysztof Lipiec, Marzena Machałek, Grzegorz Macko, Monika Pawłowska, Grzegorz Puda, Paweł Rychlik, Olga Semeniuk-Patkowska, Sławomir Skwarek, Mirosława Stachowiak-Różecka, Krzysztof Szczucki, Szymon Szynkowski vel Sęk, Ryszard Terlecki, Włodzimierz Tomaszewski, Sylwester Tułajew, Piotr Uściński, Wojciech Zubowski i Ireneusz Zyska.

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Posłowie spoza PiS, którzy zdecydowali się na dołączenie do nowego klubu to: Andrzej Gut-Mostowy, Marek Jakubiak i Agnieszka Ścigaj.

PiS postawił posłom ultimatum. Morawiecki i stronnicy się wyłamali

Morawiecki w kwietniu założył stowarzyszenie Rozwój Plus. Mimo ultimatum postawionego w lipcu przez PiS były premier oraz jego stronnicy nie zdecydowali się na opuszczenie jego struktur.

Termin ultimatum upłynął w ubiegły czwartek o północy. Prezes PiS Jarosław Kaczyński ogłosił w piątek, że "około trzydziestu kilku posłów (...) zrezygnowało z członkostwa" w partii. We wtorek odbyło się posiedzenie komitetu politycznego partii, który - według zapowiedzi Kaczyńskiego - miał zatwierdzić fakt opuszczenia struktur ugrupowania przez wskazane osoby.

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Ostatecznie jednak - jak poinformował we wtorek rzecznik partii Rafał Bochenek - sprawa polityków, którzy nie podpisali oświadczeń o nieprzynależności do stowarzyszeń, została skierowana do sądu dyscyplinarnego ugrupowania. - Zatwierdzono listę 44 osób, które nie złożyły deklaracji.

- Komitet Polityczny podjął decyzję i zatwierdził listę osób, które takiej deklaracji nie złożyły. Na tej liście są czterdzieści cztery osoby i nie są to tylko osoby ze stowarzyszenia pana Mateusza Morawieckiego, są również inni nasi parlamentarzyści, którzy złożyli na złej formatce, na złym wzorze to oświadczenie - dodał Bochenek.

Nowy projekt Morawieckiego. Były premier ogłosił ważną decyzję

Kolejnego dnia na konferencji prasowej Morawiecki ogłosił powstanie nowego klubu parlamentarnego, do którego dołączą politycy związani ze stowarzyszeniem Rozwój Plus. Będzie to trzeci po PiS i KO największy klub parlamentarny w Sejmie.

Polityk zaznaczył, że ani on', ani jego zwolennicy nie podpiszą "lojalek", jak określił wymagane przez PiS oświadczenia o nieprzynależności do stowarzyszeń. - Mamy szereg bardzo ciekawych propozycji. Niektóre z nich w formacie niepartyjnym pokażemy za dwa dni na naszym pikniku merytorycznym, na tym laboratorium nowych pomysłów, nowych idei. To będzie naprawdę ciekawy program - zapowiedział.

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Jednocześnie Morawiecki nie przekreślił ostatecznie możliwości dalszej współpracy z PiS. - Zgodnie z ustaleniami z kwietnia mieliśmy działać jako drugie płuco i jesteśmy do tego cały czas gotowi. Trwają jakieś procedury partyjne, nie interesuje nas to, niech sobie robią co chcą - dodał.