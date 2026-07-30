Szef MSZ Ukrainy: Do Polski wleciała rosyjska rakieta

Ukraiński dyplomata odniósł się do rosyjskiego zmasowanego ataku na Ukrainę. Wpis opublikowany na platformie X rozpoczął się od informacji dotyczącej Polski.

"Przez noc rosyjska rakieta manewrująca Ch-101 przekroczyła granicę Polski w ramach masowego uderzenia Rosji na Ukrainę, naruszając przestrzeń powietrzną NATO" - napisał.

Overnight, a Russian Kh-101 cruise missile crossed into Poland as part of Russia’s massive strike against Ukraine, violating NATO airspace.



This is yet another clear demonstration that strengthening Ukraine’s air defense now is urgent and serves as a guarantee for the protection… pic.twitter.com/gMRa0b5e9m — Andrii Sybiha 🇺🇦 (@andrii_sybiha) July 30, 2026

"To kolejna wyraźna demonstracja, że wzmocnienie obrony przeciwlotniczej Ukrainy jest teraz pilne i stanowi gwarancję ochrony całej euroatlantyckiej społeczności" - dodał.

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Pisząc o rosyjskich atakach, Andrij Sybiha dodał, że "w sumie na Ukrainę skierowano 74 pociski (...) i setki dronów". "W obwodzie dnieprowskim w wyniku bezpośredniego ataku pociskiem na zwykły dom zginęli rodzice i troje dzieci. Dwoje kolejnych dzieci zostało uratowanych spod gruzów" - opisał.

"Kolejny pocisk zniszczył mieszkania mieszkalne we Lwowie, raniąc dziesiątki osób, w tym dzieci. Uszkodzone zostały również dwa przedszkola i szkoła. Trwają akcje ratunkowe" - kontynuował szef ukraińskiego MSZ. - "W Kijowie, Połtawie, Charkowie, Mikołajowie, Sumach, Winnicy, Czerkasach i innych obwodach odnotowano ofiary śmiertelne wśród ludności cywilnej. W wyniku tego ataku w całym kraju zginęło co najmniej osiem osób, a dziesiątki zostały ranne" - dodał.

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Sybiha zaznaczył, iż "terror Putina wyraźnie pokazuje, że potrzeba wzmocnienia obrony balistycznej Ukrainy i całej Europy jest pilna". "Każda decyzja dotycząca dodatkowych zdolności obrony powietrznej Ukrainy musi zostać podjęta bezzwłocznie, a wszystkie porozumienia dotyczące dodatkowych przechwytywaczy muszą zostać wdrożone tak szybko, jak to możliwe" - stwierdził.

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Szef ukraińskiego MSZ napisał też, że "rosyjski atak rakietowy na Polskę przypomina również, że nie ma nic pilniejszego dla naszych krajów niż walka z naszym wspólnym, odwiecznym wrogiem, który stanowi bezpośrednie zagrożenie dla obu naszych narodów". "Wszelkie inne spory muszą zostać odłożone na bok w trakcie tej brutalnej wojny. Naszym najwyższym priorytetem musi być wspólne bezpieczeństwo" - stwierdził.

W nocy ze środy na czwartek Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych (DORSZ) informowało, że w związku z aktywnością lotnictwa dalekiego zasięgu Federacji Rosyjskiej, wykonującego uderzenia na terytorium Ukrainy, rozpoczęło się operowanie lotnictwa wojskowego w polskiej przestrzeni powietrznej.

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W tym samym czasie w Lublinie oraz kilku powiatach województwa lubelskiego uruchomione zostały syreny alarmowe, natomiast po kilku minutach włączono syreny odwołujące zagrożenie. - Potwierdzam, że zgodnie z decyzją Rządowego Centrum Bezpieczeństwa doszło do uruchomienia systemu wczesnego ostrzegania i alarmowania - powiedział Polsat News rzecznik wojewody lubelskiego Marcin Bubicz.

Akcja służb na Lubelszczyźnie. "Doszło do naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej"

Według DORSZ "o godz. 3.40 w polskiej przestrzeni powietrznej wykryto niezidentyfikowany obiekt poruszający się w kierunku zachodnim". "W celu jego rozpoznania i przechwycenia w rejon skierowano dyżurny myśliwiec F-16" - poinformowano.

"O godz. 3.46, przed dokonaniem jednoznacznej identyfikacji, obiekt zanikł ze wskazań systemów radiolokacyjnych" - czytamy w komunikacie.

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Wojsko przekazało, że "w celu weryfikacji i ostatecznego potwierdzenia wskazań technicznych systemów radarowych w rejon ostatniego wskazania obiektu skierowano śmigłowiec Mi-24". "Załoga śmigłowca zlokalizowała prawdopodobne miejsce upadku obiektu w terenie niezabudowanym w pobliżu miejscowości Tarnawa-Kolonia w województwie lubelskim" - przekazano. Wcześniej w regionie słychać było potężny huk.

"W trakcie rosyjskiego zmasowanego ataku rakietowego na zachodnią Ukrainę doszło do naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej" - napisał później w serwisie X premier Donald Tusk. Szef rządu poinformował, że w związku z sytuacją zwołał zespół koordynacyjny z udziałem ministra obrony i odpowiednich służb, które - jak zaznaczył - "od wielu godzin pracują na miejscu zdarzenia i przekazują systematycznie informacje o wszystkich okolicznościach".