"Stanowczo po stronie Polski". Deklaracja ambasadora USA po wybuchu rakiety

W czwartek o godz. 3.40 w Tarnawie-Kolonii (ok. 50 km od Lublina) wykryto niezidentyfikowany obiekt. Do jego rozpoznania i przechwycenia skierowano myśliwiec F-16. O godz. 3.46 obiekt zanikł, a prawdopodobne miejsce jego upadku zlokalizował śmigłowiec Mi-24. Policja przekazała, że około dwóch kilometrów od zabudowań odkryto tam krater w ziemi o średnicy 10 metrów.

Prokuratura Okręgowa w Lublinie poinformowała później, że najprawdopodobniej była to rakieta o oznaczeniach Ch-101 i zawierała materiał wybuchowy "w znacznej ilości".

Wybuch rakiety na Lubelszczyźnie. Ambasador USA deklaruje: Koordynujemy działania

Na wydarzenia do których doszło na Lubelszczyźnie zareagował ambasador USA w Polsce Tom Rose.

"Jesteśmy w stałym kontakcie z polskim rządem - w tym szefem MON Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem i szefem MSZ Radosławem Sikorskim, jak również z ambasadorem USA przy NATO Mattem Whitakerem oraz sojusznikami z NATO, po dzisiejszym porannym naruszeniu polskiej przestrzeni powietrznej przez wystrzelony przez Rosję pocisk, który spadł głęboko na terytorium Polski" - napisał Rose.

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"Każde naruszenie terytorium państwa sojuszniczego NATO traktujemy z najwyższą powagą. Mieliśmy szczęście i jesteśmy wdzięczni, że nie było ofiar" - stwierdził amerykański ambasador. W dalszej części wpisu dodał też, że "Stany Zjednoczone stanowczo stoją po stronie Polski".

We are in constant contact with the Government of Poland —including @KosiniakKamysz @sikorskiradek @marcin_przydacz @CTomczyk and @POTUS @usambnato Matt Whitaker following this morning’s violation of Polish airspace by a Russian fired projectile that impacted deep inside Polish… — Ambassador Tom Rose (@USAmbPoland) July 30, 2026

"Ściśle koordynujemy działania z polskimi władzami w miarę postępu śledztwa i pozostajemy zaangażowani w obronę terytorium Sojuszu oraz utrzymanie zbiorowego bezpieczeństwa NATO" - zapewnił Tom Rose.

"Rakieta była uzbrojona". Tusk zapewnił o współpracy

Sprawa rakiety która znalazła się na terytorium Polski od wczesnych godzin rannych była głównym tematem publicznej debaty w Polsce.

"Wczoraj w nocy, podczas masowego ataku rakietowego na Ukrainę, jedna z rakiet manewrujących Ch-101 naruszyła polską przestrzeń powietrzną i spadła 50 km od Lublina. Rakieta była uzbrojona. Z dużym prawdopodobieństwem rosyjska. Chciałbym podziękować wszystkim przywódcom UE i NATO za ich solidarność i gotowość do pomocy" - napisał w mediach społecznościowych premier Donald Tusk.

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Wcześniej podczas konferencji prasowej zorganizowanej na miejscu zdarzenia szef polskiego rządu zapowiedział, że szczegółowo badane będą "wszystkie elementy tego, co się zdarzyło ze strony rosyjskiej i ukraińskiej", a także "wszystkie elementy reakcji państwa tak, żeby każdego tygodnia, każdego miesiąca nasze reakcje były doskonalsze".

Tusk zaznaczył też, że jest w kontakcie z większością przywódców europejskich, a Stany Zjednoczone i Ukraina wyraziły zainteresowanie uczestnictwem w postępowaniu wyjaśniającym. - Chcę zapewnić państwa, że od momentu, kiedy pojawiły się te zagrożenia, wszystkie służby starały się pracować jak najintensywniej. Jesteśmy z premierem Kosiniakiem-Kamyszem w stałym kontakcie - powiedział szef rządu.

Zaznaczył, że Kosiniak-Kamysz i on rozmawiali o sytuacji także z prezydentem Karolem Nawrockim. - Jak wiecie, w takich momentach najważniejsza jest pełna koordynacja, współpraca i nie ma mowy o jakichkolwiek kłopotach, jeśli chodzi o współpracę wszystkich instytucji państwowych - dodał Tusk.

WIDEO: Rakieta spadła w Polsce. Relacja z Tarnawy-Kolonii

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Polsat News pierwszy na miejscu

Rzecznik Naczelnego Dowództwa Sojuszniczych Sił w Europie (SHAPE), pułkownik Martin O'Donnell poinformował w czwartek, że NATO pozostaje w ścisłym kontakcie z polskimi władzami w sprawie naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej. Dodał, że Sojusz podejmie wszelkie środki w celu obrony terytorium NATO.

Jak przekazała dziennikarka Polsat News Ewa Pajuro, żandarmeria wojskowa przybyła na miejsce eksplozji w Tarnawie-Kolonii około godziny 7., ponad godzinę po reporterach PN i blisko trzy i pół godziny po wybuchu. Polsat News był na miejscu jako pierwsza stacja w Polsce.

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- Kiedy dostaliśmy sygnały od mieszkańców, ruszyliśmy w drogę, a kiedy przyjechaliśmy, przy kraterze, w odległości około 100-200 metrów, znajdowało się kilku policjantów i kilku strażaków - relacjonowała reporterka.

Dopiero po przyjeździe żandarmów teren został zabezpieczony, a ekipy przesunięte. - Mogliśmy swobodnie zrobić zdjęcia krateru, widzieliśmy także porozrzucane fragmenty niezidentyfikowanego obiektu, który tutaj spadł. Profilaktycznie strażacy prosili nas, byśmy się do tych fragmentów nie zbliżali i ich nie dotykali - dodała Pajuro.

O aktualnych postępach w śledztwie poinformował na popołudniowym briefingu rzecznik Prokuratury Okręgowej w Lublinie Marcin Kozak. - Wiemy na pewno, że mamy do czynienia z rakietą - nie z dronem, nie z żadnym Geraniem - tylko z rakietą. Najprawdopodobniej jest to rakieta o oznaczeniach CH-101. Zawierała ona materiał wybuchowy w znacznej ilości - sprecyzował rzecznik.