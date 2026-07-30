Rosyjska propaganda uderza w premiera Donalda Tuska. "Nie przedstawił dowodów"

Świat

Rosyjska prorządowa agencja Ria Nowosti uderzyła w premiera Donalda Tuska ws. incydentu z rakietą na Lubelszczyźnie. Uznano, że szef polskiego rządu "wydał oświadczenie w sprawie rzekomego upadku 'rosyjskiej rakiety' w Polsce, nie czekając na wyniki ekspertyzy i śledztwa". Tymczasem, premier zaznaczył, że wersja o rosyjskim pocisku jest prawdopodobna, ale wymaga sprawdzenia.

Trzech mężczyzn w garniturach i koszulach, stojących na zewnątrz.
PAP/Wojtek Jargiło
Premier Donald Tusk wraz z ministrami Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem i Marcinem Kierwińskim analizują sytuację

"Tusk wydał oświadczenie w sprawie rzekomego upadku 'rosyjskiej rakiety' w Polsce, nie czekając na wyniki ekspertyzy i śledztwa" - ocenił rosyjska prorządowa agencja Ria Nowosti.


Jak dodano, polskie siły zbrojne poinformowały o wykryciu w przestrzeni powietrznej kraju niezidentyfikowanego obiektu latającego oraz o prawdopodobnym miejscu jego upadku - kraterze o średnicy około 10 metrów.

 

"Polski premier twierdzi, że była to rakieta CH-101, ale nie przedstawił dowodów i zaznaczył, że dysponuje jedynie wstępnymi informacjami" - dodano.

 

Należy przypomnieć, że premier Tusk zaznaczył, że wersja o rosyjskim pocisku jest prawdopodobna, ale wymaga sprawdzenia. - Nie wyprzedzamy efektów szczegółowego badania - dodał w trakcie konferencji prasowej.

 

Rosyjska agencja przywołała sytuację z listopada 2022, gdy w Przewodowie spadła rakieta - zginęło dwóch obywateli Polski. Przypomniano, że wówczas polskie władze "próbowały od razu oskarżyć Rosję o odpowiedzialność za to wydarzenie". "Później okazało się, że eksplodowała rakieta z systemu obrony powietrznej S-300, wystrzelona przez ukraińskie siły zbrojne" - dodano.

Tarnawa-Kolonia. Pocisk w przestrzeni powietrznej Polski

Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych (DORSZ) przekazało, że w nocy ze środy na czwartek, w związku z atakiem Rosji na Ukrainę, w polskiej przestrzeni powietrznej wykryto niezidentyfikowany obiekt. Dla jego rozpoznania i przechwycenia skierowano myśliwiec F-16 ale obiekt zniknął z radarów. Miejsce jego upadku zlokalizowano koło miejscowości Tarnawa-Kolonia w województwie lubelskim.

 

W czwartek rano na Lubelszczyznę udał się premier Donald Tusk, który zwołał zespół koordynacyjny z udziałem szefa MON, szefa MSWiA i odpowiednich służb.

 

Jak poinformował premier, polska przestrzeń powietrzna została naruszona prawdopodobnie przez rosyjski pocisk CH101. Podkreślił jednak, że informacja ta wymaga jeszcze sprawdzenia. Pocisk spadł w pobliżu miejscowości Tarnawa-Kolonia w woj. lubelskim, w terenie niezabudowanym. Premier powiedział, że "nie ma żadnych informacji o ofiarach ani o stratach".

 

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Z kolei wicepremier i szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz dodał, że jeden pocisk przekroczył polską przestrzeń powietrzną, a drugi był blisko, ale obiekt zawrócił przed granicą.

 

Tej samej nocy Rosja uderzyła w Kijów i obwód kijowski, a także obwody dniepropietrowski, lwowski, połtawski, charkowski, mikołajowski, sumski, winnicki, czerkaski oraz iwanofrankiwski. Zginęło 6 osób, w tym dwójka dzieci. Jak poinformował mer Lwowa Andrij Sadowy, w wyniku ataku na miasto około 20 osób zostało rannych.

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Michał Blus / polsatnews.pl
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