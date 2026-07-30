Rakieta uderzyła na Lubelszczyźnie. Czym jest pocisk manewrujący Ch-101?
Pocisk, który w czwartek nad ranem spadł w pobliżu miejscowości Tarnawa-Kolonia na Lubelszczyźnie to prawdopodobnie rosyjski Ch-101. Jest to pocisk manewrujący o zasięgu około 4 tys. kilometrów, regularnie wykorzystywany przez rosyjskie lotnictwo strategiczne do ataków na ukraińską infrastrukturą. Co dokładnie cechuje tę broń?
Z komunikatu Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych wynika, że pocisk pojawił się w polskiej przestrzeni powietrznej o godz. 3:40 i zmierzał w kierunku zachodnim. W jego kierunku został wysłany dyżurujący F-16, ale po sześciu minutach rakieta zniknęła z radarów.
Obiekt rozbił się na polu w miejscowości Tarnawa-Kolonia w województwie lubelskim.
Premier Donald Tusk przekazał, że był to rosyjski pocisk manewrujący Ch-101.
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- Największe prawdopodobieństwo jest takie, że to jest pocisk Ch-101, których kilkadziesiąt wystrzelono dzisiejszej nocy nad terytorium Ukrainy - mówił wcześniej także wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz.
Rakieta nad Polską. Czym jest rosyjski pocisk manewrujący Ch-101?
Czym jest Ch-101? To rosyjski strategiczny pocisk manewrujący powietrze-ziemia o zasięgu około 4 tys. kilometrów, przenoszący głowicę o masie około 400 kg, która może przenosić ładunek konwencjonalny, a w wersji Ch-102 nuklearny.
Ten rodzaj środka napadu powietrznego wykorzystywany jest przez rosyjskie lotnictwo strategiczne. Wystrzeliwany jest z bombowców Tu-160 i Tu-95MS.
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Konstrukcja Ch-101 ma cechy, które utrudniają jego wykrycie przez systemy radarowe. Dodatkowo jako pocisk manewrujący operuje na nikim pułapie. Naprowadzany jest przy wykorzystaniu systemu GLONASS (rosyjski, globalny system nawigacji satelitarnej - red.), co sprawia, że uderza w cel w dokładnością do około 10 m.Czytaj więcej