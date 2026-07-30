Rosja atakuje Ukrainę, Polska poderwała myśliwce. W Lublinie zawyły syreny

"W związku z aktywnością lotnictwa dalekiego zasięgu Federacji Rosyjskiej, wykonującego uderzenia na terytorium Ukrainy, rozpoczęło się operowanie lotnictwa wojskowego w polskiej przestrzeni powietrznej" - poinformowało w nocy ze środy na czwartek Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych (DORSZ).

"Zgodnie z obowiązującymi procedurami Dowództwo Operacyjne RSZ uruchomiło niezbędne siły i środki pozostające w jego dyspozycji" - czytamy.

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Jak głosi komunikat opublikowany w serwisie X po godz. 2 w nocy, operowanie rozpoczęły myśliwce oraz samolot wczesnego ostrzegania, a naziemne systemy obrony powietrznej oraz rozpoznania radiolokacyjnego osiągnęły stan gotowości.

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Wojsko zaznacza, że "działania te mają charakter prewencyjny i są ukierunkowane na zabezpieczenie przestrzeni powietrznej i jej ochronę, zwłaszcza w rejonach przyległych do zagrożonych obszarów".

"Dowództwo Operacyjne RSZ monitoruje bieżącą sytuację, a podległe siły i środki pozostają w gotowości do natychmiastowej reakcji" - podano.

Lublin: W mieście zawyły syreny alarmowe

Tymczasem w Lublinie około godziny 3.50 zawyły syreny alarmowe. - Potwierdzam, że zgodnie z decyzją Rządowego Centrum Bezpieczeństwa doszło do uruchomienia systemu wczesnego ostrzegania i alarmowania - powiedział Polsat News rzecznik wojewody lubelskiego Marcin Bubicz.

Doprecyzował, że alarm ogłoszono na terenie Lublina oraz kilku innych powiatów województwa lubelskiego, z wyjątkiem powiatów północnych.

Po kilku minutach włączono syreny odwołujące zagrożenie.

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Bubicz mówił, że decyzja o uruchomieniu alarmu związana była z operowaniem lotnictwa rosyjskiej armii, działaniami zbrojnymi na terenie Ukrainy.

Rzecznik poinformował, że wszystkie powiatowe centra zarządzania kryzysowego są w bezpośredniej linii łączności z wojewodą, ale sytuacja jest cały czas koordynowana i sprawdzana. - Jeśli nie byłoby realnego zagrożenia, te syreny by nie zawyły - podkreślił Bubicz.

Alarm w Krasnymstawie. "Zadziałał sprawnie i zgodnie z procedurami"

Alarm uruchomiono też w Krasnymstawie. "Dziś przed godziną 4 otrzymaliśmy powiadomienie o zagrożeniu z powietrza. W związku z licznymi atakami rakietowymi na Ukrainę, w tym prowadzonymi w pobliżu granicy z Polską. W Krasnymstawie uruchomione zostały syreny alarmowe" - napisał na Facebooku burmistrz Krasnegostawu Daniel Miciuła.

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"System ostrzegania zadziałał sprawnie i zgodnie z procedurami. Po ustaniu zagrożenia mieszkańcy usłyszeli kolejny sygnał informujący o jego odwołaniu" - przekazał samorządowiec.



Burmistrz zaapelował o zachowanie spokoju i stosowanie się do komunikatów służb. "Takie sytuacje pokazują, jak ważne jest sprawne funkcjonowanie systemów ostrzegania oraz gotowość do szybkiego przekazywania informacji. Proszę o dalsze śledzenie tylko oficjalnych komunikatów oraz zachowanie czujności. Bezpieczeństwo mieszkańców pozostaje naszym priorytetem" - podkreślił Miciuła.

Wojna w Ukrainie. W Kijowie słuchać było eksplozje

W nocy ze środy na czwartek w stolicy Ukrainy, Kijowie, słychać było syreny alarmowe i odgłosy wybuchów - poinformowała agencja Reutera, powołując się na relacje naocznych świadków.

Burmistrz Kijowa Witalij Kliczko apelował do mieszkańców stolicy o udanie się do schronów. "Wróg uderza w stolicę pociskami balistycznymi. Zagrożenie kolejnymi atakami utrzymuje się. Pozostańcie w schronach!"- napisał na portalu Telegram Kliczko.

W nocy Rosjanie uderzyli jednocześnie w kilka regionów Ukrainy. Eksplozje słychać było m.in. we Lwowie, Krzywym Rogu, Charkowie.

Artykuł aktualizowany.