Niezwykła działka wystawiona na sprzedaż. Niewiarygodne, co się na niej znajduje

Jak czytamy w ofercie Miles & Barr, bunkier położony jest w Folkestone w hrabstwie Kent. Biuro nieruchomości przekonuje, że to właśnie lokalizacja jest jednym z głównych atutów tego obiektu.

Folkestone leży na południowo-wschodnim wybrzeżu, nad kanałem La Manche. Zdaniem Miles & Barr do francuskiego wybrzeża jest stamtąd zaledwie kilkadziesiąt kilometrów w linii prostej. To właśnie dlatego działka jest reklamowana jako taka "z pięknym widokiem na Francję".

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"Działka ma wymiary około 15 x 15 metrów i znajduje się w miejscu oddalonym od drogi, w pięknym otoczeniu, z którego najwyższego punktu roztaczają się wspaniałe widoki. Działka położona jest na obszarze o wyjątkowym pięknie przyrody, naprzeciwko szlaku turystycznego North Downs Way" - czytamy w ogłoszeniu.

Bunkier z czasów zimnej wojny wystawiony na sprzedaż. Zaskakująca oferta

"To nie jest zwykła oferta" - przekonuje Miles & Barr. Stacja BBC informuje, że bunkier, który znajduje się na działce, pochodzi z czasów zimnej wojny. "Jest to prawdopodobnie ostatni z ponad 1500 bunkrów wybudowanych w Wielkiej Brytanii. Bardzo rzadko zdarza się, aby któryś z tych bunkrów miał dostęp do głównej drogi i podjazdu, a także aby zachował się w tak dobrym stanie" - argumentuje agencja.

Biuro podkreśla, że "nie zachowały się żadne oryginalne elementy wyposażenia wnętrza", jednak bunkier utrzymany jest dobrym stanie. W środku nie ma wilgoci, a mury obiektu są w stanie zachować optymalną temperaturę przez cały rok, "niezależnie od warunków atmosferycznych".

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"Nieruchomość posiada bramę wjazdową i pomieści około sześciu samochodów. Ta działka może być idealnym miejscem do podjazdu kamperem i podziwiania widoków" - dodano w ofercie, informując też, że istnieje możliwość doprowadzenia wody do działki.

Bunkier został wystawiony na sprzedaż za 45 000 funtów. Obowiązuje też bezzwrotna opłata rezerwacyjna w wysokości 4,5 proc. ceny zakupu z VAT.