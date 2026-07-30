"Niezidentyfikowany obiekt" w polskiej przestrzeni powietrznej. Nowy komunikat wojska
W polskiej przestrzeni powietrznej wykryto niezidentyfikowany obiekt - powiadomiło Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych. Według wojska obiekt mógł spaść w pobliżu miejscowości Tarnawa-Kolonia, gdzie wcześniej - około dwóch kilometrów od zabudowań - odkryto krater w ziemi. Wcześniej w związku z atakami Rosji na Ukrainę poderwano polskie lotnictwo. Syreny zawyły m.in. w Lublinie.
Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych wydało nowy komunikat, w którym czytamy, że w polskiej przestrzeni powietrznej wykryto "niezidentyfikowany obiekt".
"Najbliżej granicy Rzeczypospolitej Polskiej znalazł się jeden z obiektów, który o godz. 3.29 zbliżył się na odległość około pięciu kilometrów, po czym zmienił kierunek lotu i skierował się na wschód" - poinformowało wojsko.
Naruszenie polskiej przestrzeni powietrznej. "Niezidentyfikowany obiekt"
Według DORSZ "o godz. 3.40 w polskiej przestrzeni powietrznej wykryto niezidentyfikowany obiekt poruszający się w kierunku zachodnim". "W celu jego rozpoznania i przechwycenia w rejon skierowano dyżurny myśliwiec F-16" - poinformowano.
"O godz. 3.46, przed dokonaniem jednoznacznej identyfikacji, obiekt zanikł ze wskazań systemów radiolokacyjnych" - czytamy w komunikacie.
"W celu weryfikacji i ostatecznego potwierdzenia wskazań technicznych systemów radarowych w rejon ostatniego wskazania obiektu skierowano śmigłowiec Mi-24. Załoga śmigłowca zlokalizowała prawdopodobne miejsce upadku obiektu w terenie niezabudowanym w pobliżu miejscowości Tarnawa-Kolonia w województwie lubelskim" - podało wojsko.
DORSZ powiadomił, że na miejsce skierowano naziemny zespół poszukiwawczo-ratowniczy oraz właściwe służby. "W miejscu zdarzenia trwają działania operacyjne i zabezpieczające" - dodano.
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