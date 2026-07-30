"Niezidentyfikowany obiekt" w polskiej przestrzeni powietrznej. Nowy komunikat wojska

Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych wydało nowy komunikat, w którym czytamy, że w polskiej przestrzeni powietrznej wykryto "niezidentyfikowany obiekt".

"Najbliżej granicy Rzeczypospolitej Polskiej znalazł się jeden z obiektów, który o godz. 3.29 zbliżył się na odległość około pięciu kilometrów, po czym zmienił kierunek lotu i skierował się na wschód" - poinformowało wojsko.

Naruszenie polskiej przestrzeni powietrznej. "Niezidentyfikowany obiekt"

Według DORSZ "o godz. 3.40 w polskiej przestrzeni powietrznej wykryto niezidentyfikowany obiekt poruszający się w kierunku zachodnim". "W celu jego rozpoznania i przechwycenia w rejon skierowano dyżurny myśliwiec F-16" - poinformowano.

"O godz. 3.46, przed dokonaniem jednoznacznej identyfikacji, obiekt zanikł ze wskazań systemów radiolokacyjnych" - czytamy w komunikacie.

"W celu weryfikacji i ostatecznego potwierdzenia wskazań technicznych systemów radarowych w rejon ostatniego wskazania obiektu skierowano śmigłowiec Mi-24. Załoga śmigłowca zlokalizowała prawdopodobne miejsce upadku obiektu w terenie niezabudowanym w pobliżu miejscowości Tarnawa-Kolonia w województwie lubelskim" - podało wojsko.

DORSZ powiadomił, że na miejsce skierowano naziemny zespół poszukiwawczo-ratowniczy oraz właściwe służby. "W miejscu zdarzenia trwają działania operacyjne i zabezpieczające" - dodano.

Więcej informacji wkrótce