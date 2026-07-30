Niezidentyfikowany obiekt, huk i krater. Oglądaj wydanie specjalne Polsat News
Tarnawa-Kolonia w Lubelskiem - w tej miejscowości w nocy spadł niezidentyfikowany obiekt. Mieszkańcy słyszeli huk, a na miejscu wybuchu powstał ogromny lej. W Lublinie i Krasnymstawie zawyły syreny alarmowe. Oglądaj transmisję wydania specjalnego w Polsat News.
W nocy ze środy na czwartek doszło do zmasowanych rosyjskich ataków na Ukrainę. W tym samym czasie w Lublinie oraz Krasnymstawie uruchomione zostały syreny alarmowe.
W okolicy miejscowości Tarnawa-Kolonia rozległ się potężny huk, a służby odkryły później w polu potężny 10-letrowy lej. Tak relacjonowało to wojsko:
"O godz. 3.40 w polskiej przestrzeni powietrznej wykryto niezidentyfikowany obiekt poruszający się w kierunku zachodnim. W celu jego rozpoznania i przechwycenia w rejon skierowano dyżurny myśliwiec F-16. O godz. 3.46, przed dokonaniem jednoznacznej identyfikacji, obiekt zanikł ze wskazań systemów radiolokacyjnych. W celu weryfikacji i ostatecznego potwierdzenia wskazań technicznych systemów radarowych w rejon ostatniego wskazania obiektu skierowano śmigłowiec Mi-24. Załoga śmigłowca zlokalizowała prawdopodobne miejsce upadku obiektu w terenie niezabudowanym w pobliżu miejscowości Tarnawa-Kolonia w województwie lubelskim".
Tarnawa-Kolonia i niezidentyfikowany obiekt. Wydanie specjalne Polsat News
"W trakcie rosyjskiego zmasowanego ataku rakietowego na zachodnią Ukrainę doszło do naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej" - napisał w serwisie X premier Donald Tusk.
Szef rządu powiadomił, że w związku z sytuacją zwołał zespół koordynacyjny z udziałem ministra obrony i odpowiednich służb.Czytaj więcej