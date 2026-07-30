W nocy ze środy na czwartek doszło do zmasowanych rosyjskich ataków na Ukrainę. W tym samym czasie w Lublinie oraz Krasnymstawie uruchomione zostały syreny alarmowe.

W okolicy miejscowości Tarnawa-Kolonia rozległ się potężny huk, a służby odkryły później w polu potężny 10-letrowy lej. Tak relacjonowało to wojsko:

"O godz. 3.40 w polskiej przestrzeni powietrznej wykryto niezidentyfikowany obiekt poruszający się w kierunku zachodnim. W celu jego rozpoznania i przechwycenia w rejon skierowano dyżurny myśliwiec F-16. O godz. 3.46, przed dokonaniem jednoznacznej identyfikacji, obiekt zanikł ze wskazań systemów radiolokacyjnych. W celu weryfikacji i ostatecznego potwierdzenia wskazań technicznych systemów radarowych w rejon ostatniego wskazania obiektu skierowano śmigłowiec Mi-24. Załoga śmigłowca zlokalizowała prawdopodobne miejsce upadku obiektu w terenie niezabudowanym w pobliżu miejscowości Tarnawa-Kolonia w województwie lubelskim".

Tarnawa-Kolonia i niezidentyfikowany obiekt. Wydanie specjalne Polsat News

"W trakcie rosyjskiego zmasowanego ataku rakietowego na zachodnią Ukrainę doszło do naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej" - napisał w serwisie X premier Donald Tusk.

Szef rządu powiadomił, że w związku z sytuacją zwołał zespół koordynacyjny z udziałem ministra obrony i odpowiednich służb.

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red / polsatnews.pl