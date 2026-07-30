Nawoływał do zabójstwa Zełenskiego. Policja zatrzymała 40-latka

Polska

Policja zatrzymała 40-latka, który za pośrednictwem mediów społecznościowych miał znieważyć i nawoływać do zabójstwa prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego. Mężczyzna usłyszał zarzuty. Sprawę przejęła prokuratura.

Wołodymyr Zełenski, prezydent Ukrainy, siedzi przy stole, opierając palce o usta.
AP Photo/Heather Khalifa
Policja zatrzymała 40-latka za znieważenie prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego

Sądeccy policjanci zatrzymali 40-latka, który miał publicznie znieważyć prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego oraz nawoływać do popełnienia na nim zbrodni zabójstwa.

 

Mężczyzna usłyszał zarzuty. 

Nawoływał do zabójstwa Wołodymyra Zełenskiego. Usłyszał zarzuty

Do zatrzymania doszło w czwartek. Podinsp. Katarzyna Cisło, rzeczniczka małopolskiej policji, przekazała, że podstawą działań policji był zgromadzony przez funkcjonariuszy materiał dowodowy dotyczący jego wpisów w mediach społecznościowych.

 

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Mężczyzna usłyszał zarzuty publicznego nawoływania do popełnienia zbrodni zabójstwa oraz znieważenia prezydenta Ukrainy. Grozi mu do trzech lat więzienia.

 

- Mężczyzna wyjaśnił policjantom, że działał pod wpływem emocji i żałuje tego, co zrobił - powiedziała podinsp. Cisło.

 

Postępowanie w tej sprawie prowadzone jest pod nadzorem Prokuratury Rejonowej w Muszynie. 

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Jan Nalepa / polsatnews.pl / PAP
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