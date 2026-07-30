NATO reaguje na wybuch rakiety w Polsce. "Wszelkie niezbędne środki"

"W odpowiedzi na rosyjski pocisk rakietowy nieznanego obecnie typu, który wleciał w polską przestrzeń powietrzną, a następnie rozbił się na terytorium Polski - jeden z wielu pocisków wystrzelonych przez Rosję w kierunku Ukrainy w nocy - NATO i Polska uruchomiły obronę powietrzną i naziemną" - napisał pułkownik O'Donnel w odpowiedzi na pytanie Polsat News.

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Wojskowy potwierdził, że w nocnej akcji obrony polskiego nieba uczestniczyły samoloty F-16, samolot tankujący Airbus A330, samolot wczesnego ostrzegania Saab 350 oraz śmigłowiec Mi-24.

Akcja służb na Lubelszczyźnie. Jest reakcja NATO

"NATO pozostaje w bliskim kontakcie z polskimi władzami w sprawie naruszenia przestrzeni powietrznej Polski. Naczelny Dowódca Sił Sojuszniczych NATO w Europie (SACEUR) generał Alexus G. Grynkiewich, rozmawiał dziś rano z szefem polskiej obrony, generałem Wiesławem Kukułą na temat reakcji NATO i Polski na incydent, który nadal jest przedmiotem dochodzenia" - relacjonował.

"SACEUR podkreślił, że NATO będzie nadal podejmować wszelkie niezbędne środki w celu obrony terytorium NATO" - dodał.

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W nocy ze środy na czwartek w związku z aktywnością lotnictwa dalekiego zasięgu Federacji Rosyjskiej, wykonującego uderzenia na terytorium Ukrainy, rozpoczęło się operowanie lotnictwa wojskowego w polskiej przestrzeni powietrznej. W tym samym czasie w Lublinie oraz kilku powiatach województwa lubelskiego uruchomione zostały syreny alarmowe.

Według Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych (DORSZ) "o godz. 3.40 w polskiej przestrzeni powietrznej wykryto niezidentyfikowany obiekt poruszający się w kierunku zachodnim". W celu jego rozpoznania i przechwycenia w rejon skierowano dyżurny myśliwiec F-16.

"Niezidentyfikowany obiekt" spadł na Lubelszczyźnie. Premier wskazuje na Rosję

O godz. 3.46, jeszcze przed dokonaniem jednoznacznej identyfikacji, obiekt zanikł ze wskazań systemów radiolokacyjnych. "W celu weryfikacji i ostatecznego potwierdzenia wskazań technicznych systemów radarowych w rejon ostatniego wskazania obiektu skierowano śmigłowiec Mi-24" - przekazało DORSZ.

"Załoga śmigłowca zlokalizowała prawdopodobne miejsce upadku obiektu w terenie niezabudowanym w pobliżu miejscowości Tarnawa-Kolonia w województwie lubelskim" - dodano w komunikacie. Wcześniej w regionie słychać było potężny huk.

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Premier Donald Tusk poinformował następnie o zwołaniu spotkania zespołu koordynacyjnego "z udziałem ministra obrony i odpowiednich służb". Spotkanie rozpoczęło się w czwartek po godz. 10. Jak przekazał w trakcie tego wydarzenia szef rządu, "jak na razie wszystko na to wskazuje, że mamy do czynienia z pociskiem balistycznym Ch-101, rosyjskim".

Podobną tezę wysunął w mediach społecznościowych szef ukraińskiego MSZ Andrij Sybiha. "Przez noc rosyjska rakieta manewrująca Ch-101 przekroczyła granicę Polski w ramach masowego uderzenia Rosji na Ukrainę" - napisał. - "Terroryzm Putina wyraźnie pokazuje, że potrzeba wzmocnienia ochrony balistycznej Ukrainy i całej Europy jest pilna" - podkreślił.