Naruszenie przestrzeni powietrznej Polski. Jest reakcja z Brukseli
Nocny atak rosyjski na Ukrainę, podczas którego doszło do naruszenia polskiej przestrzeni publicznej, po raz kolejny "podkreśla, że agresja Rosji stanowi zagrożenie dla bezpieczeństwa całej Europy" - ocenił szef Rady Europejskiej Antonio Costa. W swoim wpisie na platformie X podkreślił on, że Unia Europejska pozostaje we współpracy z naszym krajem.
Antonio Costa wskazał w swoim wpisie, że w nocy ze środy na czwartek Rosja przeprowadziła "potężny, zmasowany atak na Ukrainę", podczas którego doszło do naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej.
Chodzi o incydent z okolic miejscowości miejscowości Tarnawa-Kolonia w województwie lubelskim, gdzie - jak przekazało Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych - spadł "niezidentyfikowany obiekt". - Jak na razie wszystko na to wskazuje, że mamy do czynienia z pociskiem balistycznym CH-101, rosyjskim, ale też nie wyprzedzamy efektów szczegółowego badania - powiedział Tusk w Lublinie na posiedzeniu zespołu koordynacyjnego.
"Zagrożenie dla całej Europy". Szef Rady Europejskiej wprost o działaniu Rosji
Szef Rady Europejskiej w swoim czwartkowym wpisie podkreślił, że sytuacja ta "ponownie podkreśla, że agresja Rosji stanowi zagrożenie dla bezpieczeństwa całej Europy".
Costa wyraził także solidarność z ofiarami rosyjskich ataków na Ukrainę. "Moje myśli kierują się ku ofiarom tych ataków. Unia Europejska wyraża pełną solidarność z władzami Ukrainy i Polski, które niestrudzenie działają na rzecz ochrony i obrony swoich obywateli - napisał polityk.
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Szef Rady zapewnił też, że UE zwiększa swoje wsparcie na rzecz wzmocnienia obrony powietrznej Ukrainy, w tym wzmacniana jej zdolności przeciwrakietowych i przeciwdronowych i zapowiedział, że Europa będzie nadal zjednoczona w obliczu rosyjskiej agresji.
Akcja służb na Lubelszczyźnie. Tusk: Mamy do czynienia z rosyjskim pociskiem
Jak poinformowało Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych (DORSZ) w nocy ze środy na czwartek, w związku z atakiem Rosji na Ukrainę, w polskiej przestrzeni powietrznej wykryto niezidentyfikowany obiekt; dla jego rozpoznania i przechwycenia skierowano myśliwiec F-16 ale obiekt zniknął z radarów. Miejsce jego upadku zlokalizowano koło miejscowości Tarnawa-Kolonia w województwie lubelskim.
Z powodu rosyjskich ataków lotniczych na Ukrainę w Lublinie oraz w kilku innych rejonach województwa lubelskiego uruchomione zostały syreny alarmowe. W czwartek rano na Lubelszczyznę udał się premier Donald Tusk, który zwołał zespół koordynacyjny z udziałem szefa MON, szefa MSWiA i odpowiednich służb.
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- Jak na razie wszystko na to wskazuje, że mamy do czynienia z pociskiem balistycznym CH-101, rosyjskim, ale też nie wyprzedzamy efektów szczegółowego badania - powiedział Tusk w Lublinie. - Byliśmy gotowi do zestrzelnia tej rakiety w przypadku, gdyby kontynuowała swój lot - zapewnił szef rządu.Czytaj więcej