Naruszenie przestrzeni powietrznej Polski. Jest reakcja z Brukseli

Świat

Nocny atak rosyjski na Ukrainę, podczas którego doszło do naruszenia polskiej przestrzeni publicznej, po raz kolejny "podkreśla, że agresja Rosji stanowi zagrożenie dla bezpieczeństwa całej Europy" - ocenił szef Rady Europejskiej Antonio Costa. W swoim wpisie na platformie X podkreślił on, że Unia Europejska pozostaje we współpracy z naszym krajem.

Sala obrad z okrągłym stołem, na którym siedzą ludzie, a nad nimi kolorowy sufit.
newsroom.consilium.europa.eu
Bruksela reaguje na incydent w polskiej przestrzeni powietrznej

Antonio Costa wskazał w swoim wpisie, że w nocy ze środy na czwartek Rosja przeprowadziła "potężny, zmasowany atak na Ukrainę", podczas którego doszło do naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej.

 

 

 

 

Chodzi o incydent z okolic miejscowości miejscowości Tarnawa-Kolonia w województwie lubelskim, gdzie - jak przekazało Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych - spadł "niezidentyfikowany obiekt". - Jak na razie wszystko na to wskazuje, że mamy do czynienia z pociskiem balistycznym CH-101, rosyjskim, ale też nie wyprzedzamy efektów szczegółowego badania - powiedział Tusk w Lublinie na posiedzeniu zespołu koordynacyjnego.

"Zagrożenie dla całej Europy". Szef Rady Europejskiej wprost o działaniu Rosji

Szef Rady Europejskiej w swoim czwartkowym wpisie podkreślił, że sytuacja ta "ponownie podkreśla, że agresja Rosji stanowi zagrożenie dla bezpieczeństwa całej Europy".

 

Costa wyraził także solidarność z ofiarami rosyjskich ataków na Ukrainę. "Moje myśli kierują się ku ofiarom tych ataków. Unia Europejska wyraża pełną solidarność z władzami Ukrainy i Polski, które niestrudzenie działają na rzecz ochrony i obrony swoich obywateli - napisał polityk.

 

ZOBACZ: Naruszenie polskiej przestrzeni. Myśliwce wsparł największy tankowiec powietrzny świata

 

Szef Rady zapewnił też, że UE zwiększa swoje wsparcie na rzecz wzmocnienia obrony powietrznej Ukrainy, w tym wzmacniana jej zdolności przeciwrakietowych i przeciwdronowych i zapowiedział, że Europa będzie nadal zjednoczona w obliczu rosyjskiej agresji.

Akcja służb na Lubelszczyźnie. Tusk: Mamy do czynienia z rosyjskim pociskiem

Jak poinformowało Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych (DORSZ) w nocy ze środy na czwartek, w związku z atakiem Rosji na Ukrainę, w polskiej przestrzeni powietrznej wykryto niezidentyfikowany obiekt; dla jego rozpoznania i przechwycenia skierowano myśliwiec F-16 ale obiekt zniknął z radarów. Miejsce jego upadku zlokalizowano koło miejscowości Tarnawa-Kolonia w województwie lubelskim.

 

Z powodu rosyjskich ataków lotniczych na Ukrainę w Lublinie oraz w kilku innych rejonach województwa lubelskiego uruchomione zostały syreny alarmowe. W czwartek rano na Lubelszczyznę udał się premier Donald Tusk, który zwołał zespół koordynacyjny z udziałem szefa MON, szefa MSWiA i odpowiednich służb.

 

ZOBACZ: Generał krytycznie o reakcji na alarm na Lubelszczyźnie. "My nie wiemy, co mamy robić"

 

- Jak na razie wszystko na to wskazuje, że mamy do czynienia z pociskiem balistycznym CH-101, rosyjskim, ale też nie wyprzedzamy efektów szczegółowego badania - powiedział Tusk w Lublinie. - Byliśmy gotowi do zestrzelnia tej rakiety w przypadku, gdyby kontynuowała swój lot - zapewnił szef rządu.

WIDEO: Berlin opłakuje śmierć Polki w zamachu. Zorganizowano symboliczną uroczystość
Alicja Krause / mjo / polsatnews.pl
Czytaj więcej
ANTONIO COSTALUBELSKIERADA EUROPEJSKAROSJAŚWIATTARNAWA-KOLONIAUKRAINAUNIA EUROPEJSKAWOJNA W UKRAINIE

WIDZISZ COŚ WAŻNEGO? PRZYŚLIJ ZDJĘCIE LUB FILM

Możesz też do nas pisać na adres wrzutnia@polsat.com.pl

PRZEJDŹ DO WRZUTNI

Chcesz być na bieżąco z najnowszymi newsami?

Jesteśmy w aplikacji na Twój telefon. Sprawdź nas!

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store
Pobierz z HUAWEI AppGallery

Przeczytaj koniecznie

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 