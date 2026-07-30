Naruszenie polskiej przestrzeni powietrznej. Pilne spotkanie premiera, szefa MON i służb
"Zwołałem zespół koordynacyjny z udziałem ministra obrony i odpowiednich służb" - poinformował premier Donald Tusk. Decyzja ma związek z prawdopodobnym upadkiem w miejscowości Tarnawa-Kolonia obiektu, który naruszył polską przestrzeń powietrzną.
"W trakcie rosyjskiego zmasowanego ataku rakietowego na zachodnią Ukrainę doszło do naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej" - napisał w serwisie X premier Donald Tusk.
Szef rządu powiadomił, że w związku z sytuacji zwołał zespół koordynacyjny z udziałem ministra obrony i odpowiednich służb, które - jak zaznaczył Tusk - "od wielu godzin pracują na miejscu zdarzenia i przekazują systematycznie informacje o wszystkich okolicznościach".
Tarnawa-Kolonia. Naruszenie polskiej przestrzeni. Premier w drodze na Lubelszczyznę
Rzecznik rządu Adam Szłapka poinformował, że w związku z nocnym naruszeniem polskiej przestrzeni powietrznej premier Donald Tusk jest w drodze na Lubelszczyznę.
Tym samym zapowiedziana wcześniej na czwartek przed południem wizyta premiera w Stroniu Śląskim (woj. dolnośląskie) została odwołana. Tusk wraz z szefem MSWiA Marcinem Kierwińskim i ministrem sportu Jakubem Rutnickim miał odwiedzić stadion Klubu Sportowego Stronie Śląskie.
O godz. 3.40 w polskiej przestrzeni powietrznej wykryto niezidentyfikowany obiekt, do jego rozpoznania i przechwycenia skierowano myśliwiec F-16. O godz. 3.46 obiekt zanikł, a prawdopodobne miejsce jego upadku zlokalizowano w pobliżu miejscowości Tarnawa-Kolonia -informowało Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych.
Szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz przekazał, że obecnie trwa wyjaśnienie, jaki rodzaj obiektu upadł w okolicach miejscowości Tarnawa-Kolonia.
Zapowiedziana wcześniej na czwartek przed południem wizyta premiera Donalda Tuska w Stroniu Śląskim (woj. dolnośląskie) została odwołana - poinformowała rano kancelaria premiera.
Premier, wraz z szefem MSWiA Marcinem Kierwińskim i ministrem sportu Jakubem Rutnickim, miał odwiedzić stadion Klubu Sportowego Stronie Śląskie.
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