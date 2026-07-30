Naruszenie polskiej przestrzeni. Myśliwce wsparł największy tankowiec powietrzny świata

Polska Maciej Olanicki / mjo / polsatnews.pl

Nocną operację na wschodzie Polski wspierał należący do specjalnej floty NATO Airbus A330, największy tankowiec powietrzny na świecie. Jak podał Polski Radar Wojskowy samolot przez blisko trzy godziny operował południowo-wschodniej Polsce podczas zmasowanego ataku Rosji na Ukrainę, podczas którego doszło do naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej.

Widok z góry na samolot pasażerski tankujący paliwo w powietrzu od dwóch myśliwców.
AirBus, FlightRadar
Airbus A330-243MRTT "T-062" wspiera polską przestrzeń powietrzną.
  • W odpowiedzi na atak Rosji na Ukrainę, operowanie myśliwców zabezpieczał największy na świecie tankowiec powietrzny Airbus A330-
  • Airbus A330-243MRTT T-062 nadleciał z bazy w Kolonii i jest częścią NATO-wskiej inicjatywy Multinational Multi-Role Tanker Transport Fleet
  • Multinational Multi-Role Tanker Transport Fleet to flota samolotów NATO służąca do tankowania w powietrzu, transportu ładunków, przewozu pasażerów oraz ewakuacji medycznej
  • Samoloty Airbus należące do floty MMF stacjonują w bazach w Holandii i Niemczech, a w inicjatywę zaangażowane są również Luksemburg, Norwegia, Belgia i Czechy

W następstwie zmasowanego ataku Rosjan na Ukrainę poderwano myśliwce, które zabezpieczały polską przestrzeń powietrzną. Jak podał Polski Radar Wojskowy, operację wspierał tankowiec powietrzny Airbus A330-243MRTT "T-062", który jest aktualnie największym statkiem powietrznym tej klasy na świecie.

 

 

 

 

Airbus nadleciał do Polski z bazy w Kolonii, gdzie stacjonuje w gotowości do wsparcia operacji NATO w powietrzu. Misja Airbusa była bowiem częścią szerszej NATO-wskiej inicjatywy Multinational Multi-Role Tanker Transport Fleet (MMF).

 

Dane z serwisu Flight Radar wskazują, że  tankowiec przez niecałe trzy godziny latał po eliptycznym kursie pomiędzy Tarnowem, Ostrowcem Świętokrzyskim i Radomiem.

 

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Największy tankowiec powietrzny operował nad Polską

Multinational Multi-Role Tanker Transport Fleet to należąca do NATO flota samolotów dostosowanych do zapewniania tankowana w powietrzu, ale też do transportu ładunków oraz przewozu pasażerów. Flota jest inicjatywą NATO, która poza celami wojskowymi, łącznie ze zbieraniem informacji, może być wykorzystywana m.in. do ewakuacji medycznej.

 

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Airbusy należące do specjalnej floty stacjonują w Eindhoven w Holandii (baza dla 5-6 samolotów) oraz w niemieckiej Kolonii (4-5 samolotów). W inicjatywę zaangażowany jest także Luksemburg, Norwegia, Belgia i Czechy

 

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