Naruszenie polskiej przestrzeni. Myśliwce wsparł największy tankowiec powietrzny świata

W następstwie zmasowanego ataku Rosjan na Ukrainę poderwano myśliwce, które zabezpieczały polską przestrzeń powietrzną. Jak podał Polski Radar Wojskowy, operację wspierał tankowiec powietrzny Airbus A330-243MRTT "T-062", który jest aktualnie największym statkiem powietrznym tej klasy na świecie.

Airbus nadleciał do Polski z bazy w Kolonii, gdzie stacjonuje w gotowości do wsparcia operacji NATO w powietrzu. Misja Airbusa była bowiem częścią szerszej NATO-wskiej inicjatywy Multinational Multi-Role Tanker Transport Fleet (MMF).

Dane z serwisu Flight Radar wskazują, że tankowiec przez niecałe trzy godziny latał po eliptycznym kursie pomiędzy Tarnowem, Ostrowcem Świętokrzyskim i Radomiem.

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Największy tankowiec powietrzny operował nad Polską

Multinational Multi-Role Tanker Transport Fleet to należąca do NATO flota samolotów dostosowanych do zapewniania tankowana w powietrzu, ale też do transportu ładunków oraz przewozu pasażerów. Flota jest inicjatywą NATO, która poza celami wojskowymi, łącznie ze zbieraniem informacji, może być wykorzystywana m.in. do ewakuacji medycznej.

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Airbusy należące do specjalnej floty stacjonują w Eindhoven w Holandii (baza dla 5-6 samolotów) oraz w niemieckiej Kolonii (4-5 samolotów). W inicjatywę zaangażowany jest także Luksemburg, Norwegia, Belgia i Czechy.