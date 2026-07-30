Naruszenie polskiej przestrzeni. Myśliwce wsparł największy tankowiec powietrzny świata
Nocną operację na wschodzie Polski wspierał należący do specjalnej floty NATO Airbus A330, największy tankowiec powietrzny na świecie. Jak podał Polski Radar Wojskowy samolot przez blisko trzy godziny operował południowo-wschodniej Polsce podczas zmasowanego ataku Rosji na Ukrainę, podczas którego doszło do naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej.
- W odpowiedzi na atak Rosji na Ukrainę, operowanie myśliwców zabezpieczał największy na świecie tankowiec powietrzny Airbus A330-
- Airbus A330-243MRTT T-062 nadleciał z bazy w Kolonii i jest częścią NATO-wskiej inicjatywy Multinational Multi-Role Tanker Transport Fleet
- Multinational Multi-Role Tanker Transport Fleet to flota samolotów NATO służąca do tankowania w powietrzu, transportu ładunków, przewozu pasażerów oraz ewakuacji medycznej
- Samoloty Airbus należące do floty MMF stacjonują w bazach w Holandii i Niemczech, a w inicjatywę zaangażowane są również Luksemburg, Norwegia, Belgia i Czechy
W następstwie zmasowanego ataku Rosjan na Ukrainę poderwano myśliwce, które zabezpieczały polską przestrzeń powietrzną. Jak podał Polski Radar Wojskowy, operację wspierał tankowiec powietrzny Airbus A330-243MRTT "T-062", który jest aktualnie największym statkiem powietrznym tej klasy na świecie.
Airbus nadleciał do Polski z bazy w Kolonii, gdzie stacjonuje w gotowości do wsparcia operacji NATO w powietrzu. Misja Airbusa była bowiem częścią szerszej NATO-wskiej inicjatywy Multinational Multi-Role Tanker Transport Fleet (MMF).
Dane z serwisu Flight Radar wskazują, że tankowiec przez niecałe trzy godziny latał po eliptycznym kursie pomiędzy Tarnowem, Ostrowcem Świętokrzyskim i Radomiem.
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Największy tankowiec powietrzny operował nad Polską
Multinational Multi-Role Tanker Transport Fleet to należąca do NATO flota samolotów dostosowanych do zapewniania tankowana w powietrzu, ale też do transportu ładunków oraz przewozu pasażerów. Flota jest inicjatywą NATO, która poza celami wojskowymi, łącznie ze zbieraniem informacji, może być wykorzystywana m.in. do ewakuacji medycznej.
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Airbusy należące do specjalnej floty stacjonują w Eindhoven w Holandii (baza dla 5-6 samolotów) oraz w niemieckiej Kolonii (4-5 samolotów). W inicjatywę zaangażowany jest także Luksemburg, Norwegia, Belgia i Czechy.
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