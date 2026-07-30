Magdalena Sobkowiak-Czarnecka w programie "Gość Wydarzeń"
Polska
Magdalena Sobkowiak-Czarnecka, wiceminister obrony narodowej będzie odpowiadała na pytania Piotra Witwickiego w czwartkowym wydaniu programu "Gość Wydarzeń". Początek transmisji o godz. 19:15 w Polsacie, Polsat News, Wydarzeniach 24, Interii i polsatnews.pl.
Magdalena Sobkowiak-Czarnecka, wiceminister obrony narodowej w programie "Gość Wydarzeń"
Drugim gościem będzie dr Aleksander Olech, redaktor naczelny Defence24.com.
Pozostałe odcinki programu "Gość Wydarzeń" dostępne TUTAJ.Czytaj więcej