Magdalena Sobkowiak-Czarnecka w programie "Gość Wydarzeń"

Polska

Magdalena Sobkowiak-Czarnecka, wiceminister obrony narodowej będzie odpowiadała na pytania Piotra Witwickiego w czwartkowym wydaniu programu "Gość Wydarzeń". Początek transmisji o godz. 19:15 w Polsacie, Polsat News, Wydarzeniach 24, Interii i polsatnews.pl.

Kobieta w czerwonej marynarce siedzi przed ekranami z widokiem miasta nocą.
Polsat News
Magdalena Sobkowiak-Czarnecka, wiceminister obrony narodowej w programie "Gość Wydarzeń"

Drugim gościem będzie dr Aleksander Olech, redaktor naczelny Defence24.com.

 

Pozostałe odcinki programu "Gość Wydarzeń" dostępne TUTAJ.

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Artur Pokorski / polsatnews.pl
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