Magdalena Sobkowiak-Czarnecka w programie "Gość Wydarzeń"

Magdalena Sobkowiak-Czarnecka, wiceminister obrony narodowej będzie odpowiadała na pytania Piotra Witwickiego w czwartkowym wydaniu programu "Gość Wydarzeń". Początek transmisji o godz. 19:15 w Polsacie, Polsat News, Wydarzeniach 24, Interii i polsatnews.pl.