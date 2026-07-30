Leon XIV mówił o "niewolnikach" i "właścicielach". Prywatne wyznanie papieża

Świat

- Po stronie mojej matki mieliśmy ludzi, którzy byli i niewolnikami, ale i właścicielami niewolników - powiedział amerykańskiej telewizji NBC News Leon XIV. To pierwszy raz, kiedy urodzony w Chicago papież przed kamerami mówił o historii niewolnictwa w swojej rodzinie. Wyraził też nadzieję na podróż do Stanów Zjednoczonych.

Papież Leon XIV w białej sutannie i białej piusce pochyla się w kierunku mikrofonu, uśmiechając się.
PAP/EPA/RICCARDO ANTIMIANI
Papież Leon XIV mówił o swoim pochodzeniu

W programie "Nightly News" w środę Leon XIV został zapytany o to, jak ważne dla niego jest to, że jest amerykańskim papieżem. - Przede wszystkim wyjaśnię, że myślę o sobie bardziej jako o papieżu, który, tak się składa, jest Amerykaninem. Nie umniejszam tego, co to znaczy być Amerykaninem - powiedział.

 

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- Urodziłem się w Stanach Zjednoczonych, moja rodzina jest tam wciąż, bardzo kocham Amerykę, ale rozumiem moją misję jako mającą bardzo ważny wymiar pasterza Kościoła powszechnego, który ma głos i szansę, by przemawiać do ludzi na całym świecie - zaznaczył Ojciec Święty.

Leon XIV przytoczył historię swojej rodziny. Wspomniał o "niewolnikach" i "wlaścicielach"

Przywołując datę swojego wyboru, Leon XIV dodał: - Jednocześnie przyznam, że dla mnie samego, a także dla ludzi w Stanach Zjednoczonych, oceniając to po reakcjach, jakie widzieliśmy począwszy od 8 maja zeszłego roku, wielkie znaczenie ma to, że jest pierwszy amerykański papież.

 

Na pytanie o to, co kocha w USA podkreślił: - Wiele rzeczy. Jeśli chodzi o zasady, które reprezentuje Ameryka, to jest to poczucie wolności, szansy i to, że przez pokolenia zapraszano ludzi z całego świata, by byli częścią Ameryki.

 

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Następnie Leon XIV powiedział: - Pochodzę z rodziny , w której moi dziadkowie byli imigrantami. Po stronie mojej matki mieliśmy ludzi, którzy byli i niewolnikami, ale i właścicielami niewolników. To jest historia dorastania w takim doświadczeniu, które pomaga mi samemu uznać jedno z największych bogactw Stanów Zjednoczonych.

 

Ojciec Święty zapytany o to, czy rodacy zobaczą go wkrótce w ojczyźnie oświadczył: - Zobaczą mnie tam. Zbiegiem okoliczności właśnie dzisiaj patrzyliśmy na kalendarz na parę następnych lat. Nic nie jest jeszcze ostatecznie ustalone, ale na pewno mam nadzieję być tam wkrótce.

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Alicja Krause / mjo / polsatnews.pl / PAP
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