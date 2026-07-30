Sztum na granicę. Tysiące migrantów wdarło się do Hiszpanii

Według doniesień agencji EFE, w ostatnich dniach do hiszpańskiego miasta dotarło około 1,5-2 tys. migrantów. Jak relacjonują media, opłynęli oni falochron stanowiący morskie przedłużenie bariery granicznej. Państwowa telewizja TVE podała, że ​​granicę przekroczyło od 2 do 3 tys. osób.

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"Sceny przypominają sytuację, które miało miejsce w maju 2021 r., kiedy w ciągu kilku dni na teren enklawy przedostało się około 10 tys. osób z Maroka i Afryki Subsaharyjskiej" - wskazała agencja Reutera.

Szef lokalnych władz Ceuty Juan Jesus Vivas nazwał obecną sytuację "kryzysem humanitarnym i społecznym", wzywając rząd w Madrycie do ogłoszenia stanu wyjątkowego. Władze regionu zaapelowały też o wysłanie wojska i zamknięcia granicy z Marokiem, gdyż obecna sytuacja przekroczyła możliwości miasta w zakresie opieki i przyjmowania migrantów.

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W ocenie MSW ogłoszenie stanu wyjątkowego nie jest możliwe, ponieważ nie jest on przewidziany w przypadku kryzysów migracyjnych, nie ma też planów wysłania wojska. Resort zapewnił jednocześnie, że dysponuje zasobami dla zagwarantowania zarówno bezpieczeństwa i kontroli migracyjnej, jak i niezbędnej pomocy humanitarnej.

W piątek do Ceuty ma udać się hiszpański minister spraw wewnętrznych Fernando Grande-Marlaska, aby śledzić rozwój sytuacji oraz spotkać się z tamtejszymi władzami. W tym roku rząd Pedra Sancheza zainicjował nadzwyczajny proces legalizacji pobytu migrantów. Dzięki niemu złożono niemal 1,2 mln wniosków o uzyskanie prawa pobytu. Największą grupę wśród wnioskujących stanowili Kolumbijczycy i Marokańczycy.



"Rząd Hiszpanii jest w pełni zaangażowany w zapewnienie natychmiastowej reakcji na sytuację w Ceucie. Mobilizujemy wszystkie niezbędne zasoby, współpracując z władzami marokańskimi i międzynarodowymi, oraz przygotowując niezbędne środki" - napisał w mediach społecznościowych szef hiszpańskiego rządu.