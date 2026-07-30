Płonie wakacyjna wyspa. Ewakuowano tysiące osób, są ofiary

Świat

"To była koszmarna noc" - skomentowała zastępczyni gubernatora Rethymnona, regionu Krety, Maria Lioni po ewakuacji około ośmiu tysięcy osób. Powodem trwający od środy pożar, w walce z którym zginęło dwóch strażaków. Akcje gaśnicze utrudnia silny wiatr o zmiennym kierunku, który podsyca ogień.

Pożar trawiący wzgórze z budynkami i drzewami w tle. Widać dużo dymu i płomieni. Na środku obrazka znajduje się mały pojazd.
PAP/EPA/NIKOS CHALKIADAKIS
Tysiące ewakuowanych z Krety po tragicznym pożarze

- Ewakuowaliśmy około osiem tys. osób z miejscowości wypoczynkowej Agia Galini - powiedziała Maria Lioni, zastępczyni gubernatora regionu Rethymno na Krecie, w rozmowie z państwową telewizją ERT. - To była koszmarna noc - dodała.

 

Wszystko z powodu pożaru, który dławi grecką wyspę od środy. Uważa się, że ogień strawił głównie lasy i tereny rolnicze, jednak dokładana skala strat zostanie dopiero oszacowana.

 

W walce z żywiołem w tym miejscu zginęło dwóch strażaków. Zostali uwięzieni na górskiej drodze w pobliżu miejscowości Krya Vrysi, gdy wiatr nieustannie zmieniał kierunek. Trzeci, zasłabł i zmarł podczas akcji gaśniczej innego pożaru, niedaleko miasta Gytheio na półwyspie Peloponez. Dwóch kolejnych strażaków odniosło lekkie obrażenia.

Tysiące ewakuowanych z Krety. "To była koszmarna noc"

Według lokalnego przedstawiciela służb ochrony ludności Giorgosa Tsapakosa front pożaru w regionie Rethymno ma ponad 15 kilometrów długości. Skierowano tam ponad 200 strażaków i 53 wozy, jednak wiatr uniemożliwiał większości samolotów czerpanie wody z morza.

 

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W środę służby meteorologiczne Grecji ostrzegały, że w czwartek będzie obowiązywać wysokie ryzyko wybuchu pożarów:

  • w regionie Aten,
  • na wyspie Eubea,
  • wschodnim Peloponezie,
  • na Cykladach
  • oraz na wyspach we wschodniej części Morza Egejskiego: Chios, Ikarii, Lesbos i Samos.

 

Pożary na Krecie są niezwykle trudne do ugaszenia, ponieważ rozprzestrzeniają się pod wpływem nasilającego się wiatru, o zmiennym kierunku. W nocy w regionie Retimno na północy wyspy jego prędkość dochodziła nawet do 125 km/h.

Pożary dławią Europę. Pięć krajów walczy z żywiołem 

Grecja nie jest jedynym krajem europejskim toczącym bój się z żywiołem. Francja, Turcja, Portugalia i Hiszpania również walczą z ogniem, który pochłonął tysiące hektarów ziemi.

 

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Wiele rejonów Francji zmaga się, z temperaturami około 40 st. Celsjusza, które zwiększają ryzyko pojawienia się ognia w lasach. Podobne upały odczuwalne są w Hiszpanii, gdzie tego lata to już czwarta taka fala. W środę premier Pedro Sanchez przekazał, że strażacy w całym kraju walczą z 10 pożarami. Najtrudniejsza sytuacja występuje w centralnej i wschodniej części kraju.

 

W Portugalii około tys. strażaków walczy z trzema dużymi pożarami lasów i łąk w północnej części kraju. Najgorzej jest w dystrykcie Guarda, gdzie ogień przemieszcza się szybko z powodu wiatru. Z tego samego powodu z żywiołem zmagano się w środę w kilku rejonach turystycznych Turcji, na południu kraju.

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Jan Nalepa / mjo / polsatnews.pl / PAP / AFP
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