"Droga Pani Ewo!" - zwrócił się w czwartek na platformie X Janusz Korwin-Mikke do Ewy Zajączkowskiej-Hernik. - "Dwa lata temu odsyłała mnie Pani na emeryturę. I kto by bronił honoru wolnościowców, gdy Pani na wyścigi z WCzc. prezesem (Sławomirem - red.) Mentzenem wrzeszczała, by przypodobać się tłumkowi zacnych hreczkosiejów, że 'MERCOSUR to śmierć polskiego rolnictwa!'" - kontynuował polityk.

Następnie skrytykował zarówno europosłankę, jak i jednego z prezesów Konfederacji Wolność i Niepodległość za negatywne wypowiedzi wobec braku skutecznych działań rządu Donalda Tuska w celu zablokowania umowy handlowej z krajami organizacji gospodarczej z Ameryki Południowej.

"Teraz, gdy rolnictwo jakoś nie umarło, a nawet (co wcale nie jest takie pozytywne!) export do krajów MERCOSUR jest większy, niż import stamtąd - czy nie pora przyznać, że wygadywała Pani głupoty, posypać głowę popiołem i wrócić do starego, sprawdzonego korwinizmu?" - zapytał założyciel partii KORWiN, obecnie Nowej Nadziei, która jest częścią Konfederacji.

Droga Pani Ewo!

Dwa lata temu odsyłała mnie Pani na emeryturę. I kto by bronił honoru wolnościowców, gdy Pani na wyścigi z WCzc.Prezesem Mentzenem wrzeszczała, by przypodobać się tłumkowi zacnych hreczkosiejów, że "MERCOSUR to śmierć polskiego rolnictwa!" a p.Mentzen wtórował… pic.twitter.com/UsyPDnemoi — Janusz Korwin-Mikke (@JkmMikke) July 30, 2026

Czy umowa z krajami Mercosur się opłaca? Minister rolnictwa skomentował

"Pierwszy miesiąc obwiązywania umowy handlowej pomiędzy Unią Europejską a krajami Mercosur przyniósł korzystne wyniki dla polskiego handlu artykułami rolno-spożywczymi" - poinformowało w ubiegłą środę Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Dodano, że wstępne dane wskazują, że polskie produkty są atrakcyjne dla rynków członków organizacji. "W maju 2026 r. odnotowano wyraźny wzrost eksportu produktów rolno-spożywczych do państw Mercosur, przy jednoczesnym spadku importu" - podano.

To efekt naszych działań i prowadzonej ofensywy dyplomatycznej na rzecz otwierania kolejnych rynków dla polskiej żywności - podkreślił szef resortu Stefan Krajewski.

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W maju wartość produktów wysyłanych do państw Mercosuru wynosiła 5,9 mln euro, wobec 4,6 mln euro rok wcześniej. Z kolei, w przypadku rzeczy zakupionych do Polski wartość ta spadła z około 141 mln euro, czyli o 13,3 proc.

Minister zaznaczył przy tym, że Polska "od początku sprzeciwiała się wejściu w życie umowy" i zapewnił, że jakość i bezpieczeństwo sprowadzanych do Europy produktów jest stale monitorowana.

Resort poinformował również, że z Polski do krajów Mercosur w maju eksportowano głównie:

chleb, pieczywo cukiernicze, ciasta i ciastka;

czekoladę i inne przetwory spożywcze zawierające kakao

oraz słód palony lub nie.