"Informacje są jednoznaczne". Tusk podał szczegóły ws. wybuchu na Lubelszczyźnie

W związku z naruszeniem polskiej przestrzeni powietrznej w czwartek po godz. 10 premier Donald Tusk, wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz i szef MSWiA Marcin Kierwiński udali się do Lublina, gdzie biorą udział w zespole koordynacyjnym z udziałem przedstawicieli służb.

Jak mówił premier Donald Tusk, w trakcie zmasowanego rosyjskiego ataku rakietowego na zachodnią Ukrainę doszło do naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej. Pocisk spadł w pobliżu miejscowości Tarnawa-Kolonia. - Nie ma żadnych informacji ani o ofiarach, ani o stratach - zaznaczył szef rządu.

Tarnawa-Kolonia. Premier: Byliśmy gotowi do zestrzelenia

- Pierwsze informacje wskazują jednoznacznie, że odpowiednie służby, przede wszystkim wojsko, nasze samoloty, piloci zadziałali bardzo szybko i sprawnie. Nie było bezpośredniego zagrożenia w związku z tym, że rakieta spadła w terenie niezabudowanym. Informacje są jednoznaczne, byliśmy gotowi do zestrzelenia, gdyby kontynuowała swój lot - podkreślił Tusk.

Premier Donald Tusk powiedział, że jak na razie wszystko wskazuje na to, że polską przestrzeń powietrzną naruszył rosyjski pocisk manewrujący Ch-101. - Jednak nie wyprzedzamy efektów szczegółowego badania - zaznaczył premier.

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- Chcę zapewnić państwa, że od momentu, kiedy pojawiły się te zagrożenia, wszystkie służby starały się pracować jak najintensywniej. Jesteśmy z premierem Kosiniakiem-Kamyszem w stałym kontakcie - powiedział szef rządu. Zaznaczył, że Kosiniak-Kamysz i on rozmawiali o sytuacji także z prezydentem Karolem Nawrockim.

- Jak wiecie, w takich momentach najważniejsza jest pełna koordynacja, współpraca i nie ma mowy o jakichkolwiek kłopotach, jeśli chodzi o współpracę wszystkich instytucji państwowych - dodał Tusk.

Donald Tusk: Ukraińcy próbowali przechwycić pociski

Premier przekazał też, że ukraińskie myśliwce starały się przechwycić pociski, które zmierzały w stronę naszego kraju.

- Dowódca operacyjny RSZ gen. Ireneusz Nowak poinformował mnie, że myśliwce ukraińskie do samej polskiej granicy starały się przechwycić i zatrzymać pociski, które zmierzały w polską stronę. To pokazuje jak ważna jest współpraca z naszymi sojusznikami - powiedział Tusk.

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Podkreślił też, że wszyscy dobrze wiedzą, jak wielkie znaczenie ma pomoc Ukrainie w tym, żeby zwalczała pociski, rakiety i drony rosyjskie jeszcze na swym terytorium.

Premier zaznaczył, że pomoc Ukrainie ma bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo Polski. - To zdarzenie z nocy po raz kolejny to potwierdza - dodał.

Szef MON: Ponad 20 obiektów blisko polskiej przestrzeni powietrznej

Kosiniak-Kamysz powiadomił, że w nocy ze środy na czwartek dowódca operacyjny RSZ gen. Ireneusz Nowak postawił w stan najwyższej gotowości wszystkie systemy obrony powietrznej państwa.

Jak powiedział szef MON, już w godzinach późnowieczornych - w związku ze zmasowanym rosyjskim atakiem na zachodnią Ukrainę - uruchomiono "zarówno krajowe, jak i sojusznicze służby związane z ochroną polskiej przestrzeni powietrznej".

Powiedział, że chodzi m.in. o polskie pary dyżurne F-16, które już od ok. godz. 2 w nocy operowały w okolicy granicy polsko-ukraińskiej oczekując na rozkazy, a w przypadku pojawienia się obiektów polskiej przestrzeni powietrznej były gotowe do ich zestrzelenia.

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- Do tego uruchomiono samoloty rozpoznawcze, które operowały nad polską przestrzenią powietrzną i samoloty sojusznicze do tankowania w powietrzu, które z Republiki Federalnej Niemiec wystartowały na terytorium Polski - mówił Kosiniak-Kamysz.

Szef MON poinformował, że ponad 20 obiektów znalazło się blisko polskiej przestrzeni powietrznej.

Kosiniak-Kamysz podkreślił, że za granicą Polski trwa pełnoskalowa wojna. - Niektórzy chcą o tym zapomnieć, niektórzy nie chcą już tego widzieć - ocenił szef MON.

- To są metry, które nas dzielą od tej wojny i ta noc po raz kolejny uświadamia - nie tym, którzy siedzą przy tym stole, nie dowódcom, nie strażakom, nie policjantom - ale nam wszystkim jeszcze raz, że sytuacja jest bardzo poważna. Że sytuacja jest sytuacją, która stwarza zagrożenie, a służby i wojsko są gotowe do podejmowania wszystkich decyzji, żebyzabezpieczyć Rzeczpospolitą i jej obywateli - podkreślił Kosiniak-Kamysz.

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Tarnawa-Kolonia. Pocisk w przestrzeni powietrznej Polski

W czwartek doszło do naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej. O godz. 3.40 w polskiej przestrzeni wykryto niezidentyfikowany obiekt. Do jego rozpoznania i przechwycenia skierowano myśliwiec F-16. O godz. 3.46 obiekt zanikł, a prawdopodobne miejsce jego upadku zlokalizował śmigłowiec Mi-24 w pobliżu miejscowości Tarnawa-Kolonia.

Lubelska policja powiadomiła, że około dwóch kilometrów od zabudowań odkryto tam krater w ziemi o średnicy 10 metrów.

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Później minister spraw zagranicznych Ukrainy Andrij Sybiha stwierdził, że to rosyjska rakieta manewrująca Ch-101 przekroczyła granicę Polski podczas masowego uderzenia Rosji na Ukrainę.

W nocy ze środy na czwartek Dowództwo Operacyjne RSZ informowało, że w związku z aktywnością lotnictwa dalekiego zasięgu Federacji Rosyjskiej, wykonującego uderzenia na terytorium Ukrainy, rozpoczęło się operowanie lotnictwa wojskowego w polskiej przestrzeni powietrznej.

Z powodu rosyjskich ataków lotniczych na Ukrainę w Lublinie oraz w kilku innych rejonach województwa lubelskiego uruchomione zostały syreny alarmowe.