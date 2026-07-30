"Szkody o rozmiarach katastrof". Fala upałów nad Polską, IMGW ostrzega

Polska

Przed nami naprawdę upalny czas. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia przed upałami dla całego kraju. Najwyższy stopień ostrzeżenia obowiązuje w znacznej części dolnośląskiego, lubuskiego i na zachodnim krańcu woj. wielkopolskiego - tam ciepło może spowodować "szkody o rozmiarach katastrof oraz zagrożenie życia".

Mapa Polski z zaznaczonymi obszarami ostrzeżeń meteorologicznych przed upałami oraz ilustracja przedstawiająca palące słońce i stado ptaków.
Pixabay / IMGW
IMGW ostrzega przed upałami. Alerty dla całego kraju (zdj. ilustracyjne)

Ostrzeżenia I stopnia przed upałami będą dotyczyły północno-zachodniej i północno-wschodniej Polski: województwa zachodniopomorskiego, pomorskiego, warmińsko-mazurskiego i podlaskiego.

 

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Temperatura maksymalna wyniesie tam od 29 st. C do 34 st. C. Alerty obowiązują do godz. 20 w czwartek.

Żar leje się z nieba. Fala upałów nad Polską, alerty dla całego kraju

W województwie: lubelskim, podkarpackim, małopolskim, śląskim, opolskim, kujawsko-pomorskim, wielkopolskim, łódzkim, mazowieckim, lubuskim oraz częściowo w woj. dolnośląskim, świętokrzyskim, podlaskim, zachodniopomorskim, pomorskim i warmińsko-mazurskim będą ważne ostrzeżenia II stopnia przed upałami.

 

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Według Instytutu, na tym obszarze temperatura maksymalna w czwartek wyniesie od 31 st. C do 34 st. C, a w piątek termometry pokażą od 33 st. C do 36 st. C. W nocy termometry wskażą od 18 st. C do 21 st. C.

 

Alerty będą obowiązywały do piątku do godz. 20.

"Szkody o rozmiarach katastrof". IMGW ostrzega przed upałem, tam będzie najcieplej

W znacznej części województwa dolnośląskiego, lubuskiego i na zachodnim krańcu woj. wielkopolskiego wystąpią ostrzeżenia III stopnia, które będą ważne do piątku do godz. 20.

 

"Temperatura maksymalna w czwartek od 33 st. C do 36 st. C, w piątek od 31 st. C do 34 st. C. Temperatura minimalna w nocy od 19 st. C do 22 st. C." - informuje na swojej stronie IMGW.

 

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Ostrzeżenia I i II stopnia przewidują wystąpienie niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą spowodować duże straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Ostrzeżenie III stopnia przewiduje wystąpienie groźnych zjawisk meteorologicznych powodujących bardzo duże szkody lub szkody o rozmiarach katastrof oraz zagrożenie życia

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Alicja Krause / mjo / polsatnews.pl / PAP
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