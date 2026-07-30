"Szkody o rozmiarach katastrof". IMGW ostrzega przed upałem, tam będzie najcieplej

Ostrzeżenia I stopnia przed upałami będą dotyczyły północno-zachodniej i północno-wschodniej Polski: województwa zachodniopomorskiego, pomorskiego, warmińsko-mazurskiego i podlaskiego.

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Temperatura maksymalna wyniesie tam od 29 st. C do 34 st. C. Alerty obowiązują do godz. 20 w czwartek.

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W województwie: lubelskim, podkarpackim, małopolskim, śląskim, opolskim, kujawsko-pomorskim, wielkopolskim, łódzkim, mazowieckim, lubuskim oraz częściowo w woj. dolnośląskim, świętokrzyskim, podlaskim, zachodniopomorskim, pomorskim i warmińsko-mazurskim będą ważne ostrzeżenia II stopnia przed upałami.

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Według Instytutu, na tym obszarze temperatura maksymalna w czwartek wyniesie od 31 st. C do 34 st. C, a w piątek termometry pokażą od 33 st. C do 36 st. C. W nocy termometry wskażą od 18 st. C do 21 st. C.

Alerty będą obowiązywały do piątku do godz. 20.

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W znacznej części województwa dolnośląskiego, lubuskiego i na zachodnim krańcu woj. wielkopolskiego wystąpią ostrzeżenia III stopnia, które będą ważne do piątku do godz. 20.

"Temperatura maksymalna w czwartek od 33 st. C do 36 st. C, w piątek od 31 st. C do 34 st. C. Temperatura minimalna w nocy od 19 st. C do 22 st. C." - informuje na swojej stronie IMGW.

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Ostrzeżenia I i II stopnia przewidują wystąpienie niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą spowodować duże straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Ostrzeżenie III stopnia przewiduje wystąpienie groźnych zjawisk meteorologicznych powodujących bardzo duże szkody lub szkody o rozmiarach katastrof oraz zagrożenie życia.