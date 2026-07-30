- Na listach wyborczych komitetu partii w przyszłorocznych wyborach do Sejmu w każdym okręgu w Polsce, na stałym 5. miejscu, znajdzie się funkcjonariusz służb mundurowych - zapowiedział lider Konfederacji Korony Polskiej europoseł Grzegorz Braun podczas czwartkowej konferencji prasowej przed pomnikiem AK w Warszawie.

Polityk mówił, że przywiązanie Konfederacji Korony Polskiej do "przywrócenia bezpieczeństwa funkcjonariuszom" służb mundurowych jest "niezłomne" i kluczowe dla programu partii.

Deklaracja Grzegorza Brauna przed wyborami

- Politycznym celem Konfederacji Korony Polskiej jest przywrócenie bezpieczeństwa Polakom, ale - aby to uczynić - trzeba przywrócić bezpieczeństwo funkcjonariuszom - stwierdził.

Braun stwierdził też m.in., że jego formacja chce, by "tylko polski żołnierz pod bronią miał prawo działania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i żeby chronił jego granice".

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Zgodnie z Ustawą o obronie ojczyzny, żołnierz zawodowy może kandydować do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej oraz Parlamentu Europejskiego, na kierownicze stanowiska w państwie obsadzane na podstawie wyboru oraz do organów samorządu terytorialnego, o czym niezwłocznie informuje dowódcę jednostki wojskowej.

Na czas trwania kampanii wyborczej żołnierzowi zawodowemu udziela się urlopu bezpłatnego. W przypadku wygranej mundurowy musi zakończyć służbę czynną w armii.

Ponadto ani czynny żołnierz zawodowy ani policjant nie mogą zostać członkami partii politycznych.