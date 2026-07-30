Deklaracja Brauna przed wyborami. W każdym okręgu na liście ma być "mundurowy" kandydat

Polska

Europoseł Grzegorz Braun - lider Konfederacji Korony Polskiej - złożył deklarację w związku z nadchodzącymi wyborami do Sejmu. Zapowiedział, że na listach wyborczych jego ugrupowania, w każdym z 41 okręgów wyborczych, piąte miejsce będzie zarezerwowane dla przedstawiciela służb mundurowych. Braun powiedział również, że chce "przywrócić bezpieczeństwo funkcjonariuszom".

Mężczyzna w garniturze i okularach, z zasłoniętym jednym okiem czarną opaską, przemawia przez mikrofon.
PAP/Art Service
Grzegorz Braun złożył deklarację w związku z wyborami

- Na listach wyborczych komitetu partii w przyszłorocznych wyborach do Sejmu w każdym okręgu w Polsce, na stałym 5. miejscu, znajdzie się funkcjonariusz służb mundurowych - zapowiedział lider Konfederacji Korony Polskiej europoseł Grzegorz Braun podczas czwartkowej konferencji prasowej przed pomnikiem AK w Warszawie.

 

Polityk mówił, że przywiązanie Konfederacji Korony Polskiej do "przywrócenia bezpieczeństwa funkcjonariuszom" służb mundurowych jest "niezłomne" i kluczowe dla programu partii.

Deklaracja Grzegorza Brauna przed wyborami

- Politycznym celem Konfederacji Korony Polskiej jest przywrócenie bezpieczeństwa Polakom, ale - aby to uczynić - trzeba przywrócić bezpieczeństwo funkcjonariuszom - stwierdził.

 

Braun stwierdził też m.in., że jego formacja chce, by "tylko polski żołnierz pod bronią miał prawo działania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i żeby chronił jego granice".

 

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Zgodnie z Ustawą o obronie ojczyzny, żołnierz zawodowy może kandydować do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej oraz Parlamentu Europejskiego, na kierownicze stanowiska w państwie obsadzane na podstawie wyboru oraz do organów samorządu terytorialnego, o czym niezwłocznie informuje dowódcę jednostki wojskowej.

 

Na czas trwania kampanii wyborczej żołnierzowi zawodowemu udziela się urlopu bezpłatnego. W przypadku wygranej mundurowy musi zakończyć służbę czynną w armii.

 

Ponadto ani czynny żołnierz zawodowy ani policjant nie mogą zostać członkami partii politycznych.

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Michał Blus / polsatnews.pl
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