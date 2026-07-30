W czwartek ok. godziny 03.45 niezidentyfikowany obiekt eksplodował na niezamieszkanym terenie w miejscowości Tarnawa-Kolonia na Lubelszczyźnie. Według informacji przekazanych przez premiera był to najprawdopodobniej rosyjski pocisk manewrujący Ch-101.

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Polsat News rozmawiał z mieszkańcami, którzy byli świadkami zdarzenia. W związku ze żniwami w okolicy jest wielu świadków, którzy w momencie eksplozji nie spali.

WIDEO: MIESZKAŃCY TARNAWY-KOLONII O WYBUCHU

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- Dach podniosło! Byliśmy kombajny wyprowadzić, to było gdzieś za piętnaście czwarta, ja myślałem, że szyby powylatywały. Mieszkam gdzieś z półtora kilometra stąd - powiedział pan Andrzej, znajdując się kilkaset metrów od 10-metrowego leja - Straże, wszystko jechało i zaraz się dowiedzieliśmy, kolega powiedział, że to na naszych polach - wyjaśnił mężczyzna.

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- Szyby całe, obszedłem cały dom. Takie dziwne to było, strasznie dziwne, jakby dach podniósł się, dziwne uczucie. Ja już wstałem, ale wszyscy się pobudzili od razu, dzieci małe, a to jakieś półtora kilometra. Dziwne, że szyb, nie wybiło - powiedział pan Andrzej. Mężczyzna zaznaczył, że nie słyszał żadnych sygnałów alarmowych.

Inny ze świadków relacjonował, że wybuch był tak jasny, że odniósł wrażenie, jakby "zgasł księżyc", który minionej nocy był pełni.

Tarnawa-Kolona. Świadkowie wybuchu: Świst i potężny huk

Inny ze świadków, pan Tadeusz, relacjonuje, że wydarzenia przebiegły "w ułamku sekundy". Najpierw słychać było szum nadlatującego obiektu, a następnie bardzo głośną eksplozję. Mężczyzna mieszka około pół kilometra w linii prostej od miejsca, w którym spadł obiekt.

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- Ja nie spałem. Za dziesięć czwarta nadleciało i był potężny huk. Najpierw szum potężny, a potem huk nagle i to wszystko zadrżało - pan Tadeusz, mieszkaniec Tarnawy od dzieciństwa.

- Taka eksplozja była, że niektóre rzeczy poopierane się poprzewracały. (…) Panie, to był potężny huk, potężny. To by po prostu, jak to się mówi, umarłego obudziło. Eksplozja była potężna - relacjonował mężczyzna.

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- To było kilometr czy półtora, to jakże nie było słychać. Pierwszy świt było słychać, a później straszny wybuch. (…) Posadziło mnie na łóżku. No i wyszłam, to zobaczyłam, aby smugę dymu tutaj, był dym - stwierdziła mieszkanka Tarnawy.

- Każdy był zdezorientowany, nie wiadomo było, co się dzieje, bo takiego przypadku jeszcze nie było. (…) Nam się wydawało, że my tu jesteśmy tak daleko i na takim ustroniu, że tutaj nic nas takiego nie spotka - powiedziała kobieta.