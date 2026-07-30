W czwartek kancelaria prezydenta Karola Nawrockiego poinformowała o podpisaniu:

Ustawy z dnia 19 czerwca 2026 r. o zmianie ustawy - Prawo wodne,

Ustawy z dnia 19 czerwca 2026 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz ustawy - Kodeks postępowania cywilnego,

Ustawy z dnia 19 czerwca 2026 r. o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz ustawy o grach hazardowych

Ustawę z dnia 3 lipca 2026 r. o zmianie ustawy - Prawo oświatowe

Ustawy z dnia 3 lipca 2026 r. o zmianie ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz ustawy o wdrożeniu niektórych przepisów Unii Europejskiej w zakresie równego traktowania

Przy czym zaznaczono, że ta ostatnia zostanie skierowana do Trybunału Konstytucyjnego w trybie kontroli następczej.

Ustawa o prawie oświatowym. W przedszkolach i szkołach zakazano telefonów

Podpisanie nowelizacji ustawy Prawo oświatowe, skutkować będzie od 1 września zakazem korzystania z z telefonów komórkowych w publicznych i niepublicznych przedszkolach i szkołach. Uczniowie nie będą mogli korzystać z komórek w czasie lekcji, przerw, oraz w poza szkołą również tych poza szkołą.

Od zakazu będą wyjątki:

gdy nauczyciel uzna, że urządzenie jest potrzebne uczniom do realizacji zajęć lub sprawdzenia wiedzy,

gdy konieczny będzie pilny kontakt ucznia z rodzicami,

za zgodą dyrektora, jeżeli jest uzasadnienie chorobą, niepełnosprawnością lub innymi szczególnymi potrzebami, które wymagają urządzenia

lub gdy wystąpi bezpośrednie zagrożenie zdrowia lub życia.

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Szkoły będą mogły tworzyć specjalne miejsca do przechowywania urządzeń, jednak tak, by nie można było przeglądać ich zawartości w celu ochrony prywatności uczniów. W przypadku nieprzestrzegania przepisów przez ucznia szkoła będzie mogła stosować działania wychowawcze lub kary przewidziane w statucie placówki. Naruszenie zasad będzie mogło wpłynąć na ocenę zachowania ucznia.

Zakaz nie będzie obowiązywał podczas wycieczek szkolnych, pobytu w internacie i w czasie korzystania z infrastruktury przedszkola lub szkoły poza godzinami zajęć. Na dostosowanie statutów do zmian szkoły będą miały czas do 31 grudnia 2026 r.

Ustawa o kodeksie pracy. Nowa definicja, nowe kary

Zmiana w kodeksie pracy dotyczy:

uproszczenia definicji mobbingu ,

, podwyższenie najniższego zadośćuczynienia za jego stosowanie

oraz zobowiązanie pracodawców do określenia reguł, procedur i częstotliwości przeciwdziałania mu.

Dotychczasowa definicja obowiązywała od 20 lat i okazała się zbyt skomplikowana i trudna do zastosowania w praktyce. Z kolei ofiarom mobbingu było udowodnić swoją krzywdę w sądzie. Według statystyk, pracownicy wygrywają jedynie 10 proc. tego typu spraw.

Po zmianach, będą nim zachowania mające charakter nawracający, powtarzający się lub stały, które pochodzą m.in. od przełożonego, współpracownika, podwładnego, pojedynczej osoby bądź grupy. Mają one być fizyczne, werbalne i/lub pozawerbalne. Usunięto z definicji uznanie czynów sprawcy za intencjonalne.

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Pracownik, który doznał mobbingu, otrzyma prawo do ubiegania się u pracodawcy o zadośćuczynienie w wysokości nie niższej niż sześciokrotność minimalnego wynagrodzenia za pracę. Będzie mógł również dochodzić odszkodowania. Pracodawca, który je wypłaci, będzie miał prawo dochodzić od sprawcy, wyrównania poniesionej szkody.

Ustawa o równość płci w spółkach podpisana. Prezydent skierował ją jednak do Trybunału Konstytucyjnego

Prezydent Karol Nawrocki podpisał ustawę, która ma poprawić równowagi płci we władzach publicznych spółek giełdowych, w tym w spółkach Skarbu Państwa, ale skieruje ją w trybie kontroli następczej do Trybunału Konstytucyjnego - wynika z czwartkowego komunikatu Kancelarii Prezydenta RP.

"Argumentem za podpisaniem ustawy jest także dążenie do ograniczania niesprawiedliwości na rynku pracy, z którymi spotykają się kobiety. Jednocześnie Prezydent uznał, że ustawa zawiera poważne błędy legislacyjne, dlatego skieruje ją do Trybunału Konstytucyjnego. W jego ocenie przepisy mogą naruszać wolność działalności gospodarczej oraz zasadę proporcjonalności. Mogą także osłabić konkurencyjność przedsiębiorstw" - podano.

Zmiana w ustawie implementuje do polskiego porządku prawnego unijną dyrektywę ws. poprawy równowagi płci wśród dyrektorów spółek giełdowych. Przepisy UE dotyczą zarówno kobiet, jak i mężczyzn, i mają usprawnić stosowanie zasady równości szans na stanowiskach kierowniczych.