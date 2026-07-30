"Atakujemy cele bez przerwy". Rosyjskie ministerstwo skomentowało nocne ataki

Krótki komunikat rosyjskiego resortu obrony pojawił się chwilę przed godziną 8 czasu polskiego. Rozesłany został poprzez wspieraną przez Kreml platformę MAX.

"Uderzamy w cele bez przerwy" - napisano.

Wiadomość natychmiast opublikowana została przez największe prokremlowskie portale informacyjne. Jak informuje agencja RIA Nowosti "Siły Zbrojne Rosji przeprowadziły nocny masowy nalot, który uderzył w wojskowe lotniska, przedsiębiorstwa kompleksu wojskowo-przemysłowego oraz wojskowe centra telekomunikacyjne i logistyczne Ukrainy".

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Przekazano także, że w ataku zniszczony zostały ukraińskie statki, które wykorzystywane były przez wojsko do dostarczania sprzętu Siłom Zbrojnym Ukrainy.

Wojna na Ukrainie. Nocny atak na miasta, wielu rannych

Atak Rosjan skomentował prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Polityk w mediach społecznościowych udostępnił dramatyczne zdjęcia pokazujące skalę ataków m.in. zniszczone budynki mieszkalne, a także pracę służb ratunkowych, które wydobywają rannych spod gruzów.

"Dziesiątki zwykłych domów, przedsiębiorstw cywilnych i obiektów infrastrukturalnych zostały zniszczone i uszkodzone" - napisał Zełenski.

"W ataku wykorzystano ponad 70 pocisków, z czego znaczna część miała charakter balistyczny. Wystrzelono ponad 280 dronów. Ponad 260 zostało zniszczonych. Nasze samoloty bojowe zdołały zestrzelić znaczną liczbę pocisków manewrujących" - dodał.

Jak przekazał wcześniej mer Lwowa Andrij Sadowy w wyniku ostrzału rannych zostało 20 osób, ale służby nadal przeszukują budynki, w które trafiły rosyjskie pociski.

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Rosjanie zaatakowali także inne regiony Ukrainy w tym Kijów, obwód dniepropietrowski, połtawski, charkowski, mikołajowski, sumski, winnicki, czekaski i iwanofrankowski.

"Ten rosyjski terror po raz kolejny dowodzi: ochrona przed rosyjskim zagrożeniem rakietowym jest najważniejszym zadaniem dla ochrony życia naszych obywateli. I to zadanie, które nie może być zadaniem tylko Ukrainy, tylko jednego kraju. Wszyscy partnerzy wiedzą, jak i czym mogą pomóc" - apelował ukraiński przywódca.