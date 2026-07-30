Szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Bartosz Grodecki zapewnił w serwisie X, że prezydent Karol Nawrocki "na bieżąco otrzymuje informacje o nocnym naruszeniu polskiej przestrzeni powietrznej". Chodzi o incydent w pobliżu miejscowości Tarnawa-Kolonia w woj. lubelskim, gdzie wojsko zlokalizowało "prawdopodobne miejsce upadku" niezidentyfikowanego obiektu, który wleciał w polską przestrzeń powietrzną.

"Od wczesnych godzin porannych pan prezydent jest w kontakcie z premierem Donaldem Tuskiem i wicepremierem, ministrem obrony narodowej Władysławem Kosiniakiem–Kamyszem" - napisał Grodecki, dodając, że BBN pozostaje natomiast w kontakcie z "właściwymi dowództwami Sił Zbrojnych RP oraz zaangażowanymi służbami".

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"Do Dyżurnej Służby Operacyjnej BBN spływają meldunki m. in. od Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych oraz Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. Oczekujemy precyzyjnych i szczegółowych informacji dotyczących całego przebiegu zdarzenia. W drodze, na miejsce zdarzenia jest przedstawiciel Biura Bezpieczeństwa Narodowego" - podsumował swój wpis Grodecki.

"Niezidentyfikowany obiekt" spadł na Lubelszczyźnie

Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych (DORSZ) informowało w nocy ze środy na czwartek, że w związku z aktywnością lotnictwa dalekiego zasięgu Federacji Rosyjskiej, wykonującego uderzenia na terytorium Ukrainy, rozpoczęło się operowanie lotnictwa wojskowego w polskiej przestrzeni powietrznej.

W tym samym czasie w Lublinie oraz kilku powiatach województwa lubelskiego zawyły syreny alarmowe. Po kilku minutach włączono syreny odwołujące zagrożenie.

Zgodnie z informacjami przekazanymi przez DORSZ, "o godz. 3.40 w polskiej przestrzeni powietrznej wykryto niezidentyfikowany obiekt poruszający się w kierunku zachodnim". "W celu jego rozpoznania i przechwycenia w rejon skierowano dyżurny myśliwiec F-16" - wskazano w komunikacie.

Akcja na Lubelszczyźnie. Spotkanie zespołu koordynacyjnego, Tusk zabrał głos

O godz. 3.46, przed dokonaniem jednoznacznej identyfikacji, obiekt zanikł ze wskazań systemów radiolokacyjnych, natomiast "w celu weryfikacji i ostatecznego potwierdzenia wskazań technicznych systemów radarowych w rejon ostatniego wskazania obiektu skierowano śmigłowiec Mi-24".

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"Załoga śmigłowca zlokalizowała prawdopodobne miejsce upadku obiektu w terenie niezabudowanym w pobliżu miejscowości Tarnawa-Kolonia w województwie lubelskim" - poinformowało DORSZ. Wcześniej w regionie słychać było potężny huk.

W czwartek po godz. 10 rozpoczęło się spotkanie zespołu koordynacyjnego. W zebraniu biorą udział premier Donald Tusk i wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz. - Mamy poważne zdarzenie. Nie ma żadnych informacji o ofiarach i stratach - przekazał szef rządu, dodając, że "pierwsze informacje wskazują jednoznacznie, że wojsko zadziałało bardzo szybko i sprawnie. Byliśmy gotowi do zestrzelenia".

Premier zdradził też, że "jak na razie wszystko na to wskazuje, że mamy do czynienia z pociskiem balistycznym CH-101, rosyjskim". Jak dodał, "nie ma żadnych informacji na szczęście o ofiarach ani o stratach".

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mjo / polsatnews.pl