Władysław Kosiniak-Kamysz w rozmowie z RMF FM zdradził, że nie tylko Ukraina chciałaby zakupić od Polski myśliwce MiG-29. Jak poinformował szef MON, chęć ich nabycia wyraziła również Bułgaria. - Dobrze, że (Bułgaria - red.) wystąpiła - ocenił minister. - To wcale nie jest taki beznadziejny sprzęt, jak mówili Ukraińcy, jeżeli Bułgaria chce go kupić do ochrony powietrznej swojej przestrzeni - opisywał.

Zgodnie z ustaleniami Onetu, w ostatnich miesiącach ukraińskie delegacje oglądały w Polsce 14 poradzieckich myśliwców. Ukraińcy mieli ostatecznie stwierdzić, że stan techniczny samolotów jest na tyle zły, iż przejmą je pod warunkiem, że Polska zmodernizuje maszyny na własny koszt.

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- Dostaliśmy argument, który sprawia, że to jest sprzęt, o który inne państwa zabiegają, więc Ukrainie chyba też na tym zależy - skwitował w ostatnim wywiadzie Kosiniak-Kamysz.

Zwrot w sprawie oferty "MiG-i za drony". "Przyszedł list ze strony ukraińskiej"

Szef MON poinformował również, że Ukraińcy pozostają zainteresowani potencjalnym transferem samolotów MiG-29 w zamian za udostępnienie Polsce ukraińskich technologii dronowych i rakietowych. Przyznał, że rozmowy w tym temacie są "bardziej zaawansowane niż jeszcze miesiąc temu", jednak nie można być pewnym, czy oferta zostanie sfinalizowana.

- Czekamy na coś, na czym mi bardzo zależy, czyli na opcję "MiGi za drony". Po tych trudnych momentach i twardych wypowiedziach z naszej strony, przyszedł list ze strony ukraińskiej, że są dalej zainteresowani - zdradził Kosiniak-Kamysz.

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- Powiedzieliśmy: dajcie nam konkrety. Pojawiają się. Jest lepszy moment. Też to stanowisko prezydenta (Wołodymyra - red.) Zełenskiego, które się w sprawie Wołynia zmieniło - kontynuował wicepremier.

"Wycofali się z ustaleń". Kosiniak-Kamysz o kulisach wymiany wojskowej z Ukrainą

Na początku lipca Kosiniak-Kamysz informował, że Ukraina nie wykonuje porozumienia w sprawie technologii dronowych. - Jest jasna oferta: MiG-i za drony. Ukraińcy powiedzieli "tak", później zaczęli się zastanawiać - opisywał, dodając, że liczy jednak, iż ostatecznie oferta zostanie pozytywnie sfinalizowana.

Wcześniej ten sam temat został poruszony przez Kosiniaka-Kamysza w programie "Gość Wydarzeń". Mówił on wówczas o trwających rozmowach dotyczących implementacji doświadczeń z wojny na Ukrainie do polskich systemów obronnych. Wicepremier zauważył, że zdolności Ukrainy są bardzo duże szczególnie w kwestii bezzałogowców, a Ukraina rozpoczęła współpracę w tym zakresie z partnerami z Bliskiego Wschodu.

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- To znaczy, że mają na tyle zdolności, że jak się im dostarcza sprzęt wojskowy, to chodzi czasem o wymiar symboliczny, ale bardzo ważny, żeby podzielili się know-how, częściowo udostępnili technologię. Są naprawdę w tym bardzo dobrzy. A oni się na to zgodzili i wycofali się z tych ustaleń - opisywał.

Kosiniak-Kamysz przekonywał także, że obecny rząd jest dużo bardziej asertywny w sprawie Ukrainy od swoich poprzedników. - My - w przeciwieństwie do poprzedniego rządu - nie mówimy tylko i wyłącznie "będziemy dotować", ale oczekujemy zasady solidarności. Zasada solidarności - pomagasz, ale też jak twój partner widzi, że może cię wesprzeć, może ci pokazać nowe rozwiązania, to udzielasz mu tej informacji - wyjaśnił.