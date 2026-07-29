Oficjalny komunikat w sprawie wydała w środę Kancelaria Premiera. Jak czytamy, tego samego dnia po południu szef polskiego rządu Donald Tusk spotka się z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim.

Dziś po południu w Lublinie premier Donald Tusk spotka się z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim. Tematem rozmów będzie podsumowanie jego wizyty w Stanach Zjednoczonych i spotkania z prezydentem Donaldem Trumpem. — Kancelaria Premiera (@PremierRP) July 29, 2026

Politycy spotkają się w Lublinie. Dyskusje będą się toczyć wokół ostatniej wizyty Zełenskiego w Stanach Zjednoczonych oraz jego rozmów z przywódcą tego kraju, Donaldem Trumpem.

Wołodymyr Zełenski z wizytą w USA. Spotkał się z Donaldem Trumpem

Podczas swojej wtorkowej wizyty w USA Zełenski wziął udział w uroczystościach pogrzebowych senatora Lindseya Grahama, który uchodził za jednego z najbardziej przyjaznych Ukrainie współpracowników Trumpa.

Dodatkowo prezydent Ukrainy spotkał się w Białym Domu z amerykańskim przywódcą. Po przylocie do USA prezydent Ukrainy oświadczył, że priorytetem w jego rozmowach z Trumpem będzie obrona przeciwrakietowa i strategiczna współpraca.

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"Już przybyłem do Stanów Zjednoczonych. Nasz harmonogram obejmuje spotkania z prezydentem Trumpem, jego zespołem i tymi, którzy mogą wesprzeć naszą obronę. (...). Pokój musi być bliższy" - przekazał Zełenski na platformie X. Do wpisu załączył wideo, na którym widać oficjalne powitanie go przez amerykańskich urzędników.

"Rozmawialiśmy o obronie przeciwbalistycznej". Zełenski o kulisach wizyty w USA

W swoim kolejnym wpisie w mediach społecznościowych Zełenski napisał z kolei, że w Waszyngtonie spotkał się "z przedstawicielami obu partii w Senacie". "Rozmawialiśmy o wielu kwestiach, przede wszystkim o obronie przeciwbalistycznej" - dodał, dziękując Amerykanom za "gotowość do pomocy".

"Symboliczne jest to, że dziś, żegnając senatora Lindseya Grahama, Senat przeprowadził głosowanie proceduralne nad ustawą nakładającą sankcje na Rosję, nad którą tak ciężko pracował. To był zaszczyt być obecnym podczas liczenia głosów - 86 senatorów poparło ustawę. To pierwszy krok w kierunku realizacji planów Lindseya, a z pewnością krok w stronę pokoju" - podsumował swój wpis prezydent Ukrainy.

Zełenski dodał także, że odbył "dobre spotkanie" z prezydentem Trumpem. "Omówiliśmy z prezydentem kwestię licencji na produkcję pocisków przechwytujących do systemów Patriot oraz kilka innych pomysłów, które mogą okazać się pomocne. Rozmawialiśmy również o dyplomacji – istotne jest zintensyfikowanie działań na tym polu. Nasze zespoły uzgodnią szczegóły dalszej współpracy. Jestem wdzięczny Stanom Zjednoczonym za ich zdecydowane wsparcie" - napisał.

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Dziennik "Wall Street Journal" zasugerował we wtorkowym artykule, że relacje Zełenskiego z Trumpem uległy znacznej poprawie. Zdaniem amerykańskich dziennikarzy amerykański przywódca miał uznać, że Ukraina ma szansę wygrać trwającą wojnę z Rosją.

Gazeta opisała, że Trump przez wiele miesięcy powtarzał w prywatnych rozmowach z doradcami, że Ukraina przegrywa wojnę. W ostatnich tygodniach jednak amerykański przywódca zaczął inaczej wyrażać się o Zełenskim i Ukrainie. Trump, jak przekazali rozmówcy dziennika, jest pod wrażeniem odporności Zełenskiego, którego wojska są w stanie zadawać ciosy na terytorium Rosji.