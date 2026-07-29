Co Polacy sądzą o Ukraińcach? Wyniki sondażu mówią jasno

Prawie miesiąc po tym, jak prezydent Karol Nawrocki ogłosił, że podjął decyzję o odebraniu Wołodymyrowi Zełenskiemu Orderu Orła Białego, wśród uczestników sondażu przeprowadzonego przez pracownię Opinia24 wciąż dominują opinie popierające to działanie.

Decyzję Nawrockiego w najnowszym badaniu poparło 55 proc. respondentów. Przeciwnego zdania było 27 proc. pytanych.

Dla porównania - w badaniu zrealizowanym w pierwszej połowie lipca przez CBOS 59 proc. ankietowanych stwierdziło, że decyzja prezydenta Nawrockiego o odebraniu Zełenskiemu Orderu Orła Białego była słuszna. 28 proc. pytanych oceniło tę decyzję negatywnie.

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Najnowsze badanie wykazało, że 41 proc. ankietowanych uważa, że Polska nadal powinna pomagać swojemu sąsiadowi w prowadzeniu wojny z Rosją, nawet wobec upamiętniania UPA w Ukrainie. Kolejne 44 proc. badanych poparłoby wtrzymanie tej pomocy.

Badanie, które sprawdziło stosunek Polaków do militarnego wspierania Ukrainy, w pierwszej połowie lipca przeprowadził IBRiS na zlecenie "Rzeczpospolitej". Ten sondaż wykazał, że 52,2 proc. Polaków jest za udzielaniem naszemu sąsiadowi tego typu pomocy. Działaniom tym sprzeciwiło się 45,2 proc. pytanych.

Zapytali Polaków o ich stosunek do Ukraińców. Zdania są podzielone

W najnowszym badaniu respondentów zapytano również, czy od początku wojny do dziś ich stosunek do Ukraińców zmienił się. 54 proc. zadeklarowało, że pozostał niezmienny, aż 36 proc. przyznało, że uległ pogorszeniu. Tylko 3 proc. pytanych stwierdziło, że obecnie ich stosunek do Ukraińców jest lepszy.

Ponad połowa badanych (52 proc.) była przeciwna wspieraniu Ukrainy przez Polskę w jej staraniach o przystąpienie do Unii Europejskiej. Akcesję Ukrainy do Wspólnoty poparło natomiast 33 proc. respondentów.

Wynik ten odzwierciedla nastroje, które są zauważalne od jakiegoś czasu. W sondażu IBRiS na zlecenie Radia Zet, który zrealizowano w połowie czerwca, 59,7 proc. badanych sprzeciwiło się wejściu Ukrainy do Unii Europejskiej. Aspiracje Ukrainy w tym zakresie poparło 35,3 proc. pytanych.

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Jak wykazał najnowszy sondaż, Polacy są bardziej jednomyślni w kwestii wysłania do Ukrainy wojsk, aby po wojnie nadzorować rozejm lub porozumienie pokojowe. W tym przypadku przeciwnikami takiego działania jest aż 65 proc. pytanych. Jego zwolennicy stanowią 18 proc.

Badanie Opinia24 na zlecenie "Polityki" przeprowadzono w dniach 13-15 lipca br. na grupie tysiąca dorosłych Polaków.