Wyniki losowania Lotto na 29 lipca. Sprawdź szczęśliwe liczby

Wyniki losowania Lotto

Losowania Lotto odbywają się trzy razy w tygodniu – we wtorki, czwartki oraz soboty o godzinie 22:00. Ostatnie wylosowane liczby, z losowania, które odbyło się 28 lipca 2026 roku, to: 18, 12, 8, 37, 34, 15



W grze Lotto typuje się 6 liczb z 49 możliwych, a cena jednego zakładu wynosi 3 zł za zakład. Kumulacja na najbliższe losowanie wynosi aż trzy miliony złotych.



Następne losowanie Lotto odbędzie się w czwartek, 30 lipca 2026 roku o godzinie 22:00.



Najwyższa wygrana w Lotto do tej pory wyniosła trzydzieści sześć milionów złotych i została zdobyta 16 marca 2017 roku w Skrzyszowie.

Wyniki dla Lotto Plus

Losowania Lotto Plus również odbywają się trzy razy w tygodniu – we wtorki, czwartki oraz soboty. Ostatnie wylosowane liczby, z losowania, które odbyło się 28 lipca 2026 roku, to: 38, 35, 4, 22, 40, 27



W grze Lotto Plus nie skreślamy nowych liczb – gramy tymi samymi, które wybraliśmy w Lotto. Aby zagrać w Lotto Plus, należy zakupić co najmniej jeden zakład Lotto (kosztujący 3 zł) i dopłacić 1 zł.



W Lotto Plus nie ma kumulacji, a wygrane są gwarantowane i stałe. Najwyższa wygrana w Lotto Plus do tej pory wyniosła jeden milion złotych i została zdobyta 9 czerwca 2026 roku w Pieszycach.



Następne losowanie Lotto Plus odbędzie się w czwartek, 30 lipca 2026 roku o godzinie 22:00.

Wyniki losowania Mini Lotto

Losowania Mini Lotto odbywają się codziennie o godzinie 22:00. Ostatnie wylosowane liczby, z losowania, które odbyło się 29 lipca 2026 roku, to: 10, 36, 14, 26, 2

W grze Mini Lotto typuje się 5 liczb z 42 możliwych. Cena jednego zakładu to tylko 2 złote. W najbliższym losowaniu do wygrania jest 500 tysięcy złotych.



Najwyższa wygrana w Mini Lotto do tej pory wyniosła sześćset jedenaście tysięcy złotych i została zdobyta 31 grudnia 2025 roku w Murowanej Goślinie.



Następne losowanie Mini Lotto odbędzie się 30 lipca 2026 roku o godzinie 22:00.

Multi Multi – wyniki losowania

Losowania Multi Multi odbywają się codziennie o godzinie 14:00 i 22:00. Ostatnie wylosowane liczby, z losowania, które odbyło się 29 lipca 2026 roku, to:



Losowanie o 14:00: 62, 56, 68, 30, 67, 52, 40, 55, 10, 76, 72, 54, 31, 25, 61, 37, 34, 42, 63, 9 (Plus: 9)

Losowanie o 22:00: 30, 56, 46, 6, 42, 2, 58, 49, 32, 20, 60, 67, 1, 12, 43, 45, 33, 24, 34, 44 (Plus: 44)



W grze Multi Multi można obstawiać od 1 do 10 liczb z 80, a wygrane zależą od liczby obstawionych liczb oraz stawki. Grając za 2,50 zł, można wygrać nawet dwadzieścia pięć milionów złotych.



Najwyższa wygrana w Multi Multi do tej pory wyniosła siedem milionów złotych i została zdobyta 25 czerwca 2015 roku w Luboniu.

Wyniki losowania EuroJackpot

Losowania EuroJackpot odbywają się dwa razy w tygodniu – we wtorki i piątki o godzinie 20:45. Ostatnie wylosowane liczby, z losowania, które odbyło się 28 lipca 2026 roku, to:



Liczby główne: 11, 25, 40, 41, 45

Euronumery: 1, 5



W grze EuroJackpot należy wytypować 5 liczb z 50 oraz 2 liczby z 12 (Euronumery).



Cena jednego zakładu to 12,50 złotych. W najbliższym losowaniu do wygrania jest aż 70 milionów złotych.



Najwyższa wygrana w EuroJackpot w Polsce do tej pory wyniosła dwieście trzynaście milionów złotych i została zdobyta 12 sierpnia 2022 roku w powiecie krotoszyńskim.



Następne losowanie EuroJackpot odbędzie się 31 lipca 2026 roku o godzinie 20:45.

Wyniki losowania Kaskady

Losowania Kaskady odbywają się codziennie o godzinie 14:00 i 22:00. Ostatnie wylosowane liczby, z losowania, które odbyło się 29 lipca 2026 roku, to:

Losowanie o 14:00: 11, 14, 8, 5, 21, 6, 1, 10, 17, 18, 3, 16

Losowanie o 22:00: 7, 2, 9, 11, 19, 12, 23, 17, 13, 22, 5, 21



W grze Kaskada należy wytypować 12 z 24 liczb. Można zagrać już za 2 zł. Gracz sam decyduje, czy chce grać na jedno czy na dwa losowania dziennie.



Najwyższa wygrana w Kaskadzie do tej pory wyniosła dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych i została zdobyta 11 maja 2026 roku przez Internet.

Wyniki losowania Ekstra Pensji

Losowania Ekstra Pensji odbywają się codziennie o godzinie 22:00, razem z losowaniem Ekstra Premii. Ostatnie wylosowane liczby, z losowania, które odbyło się 29 lipca 2026 roku, to: 16, 33, 25, 9, 10 oraz 3



W grze Ekstra Pensja typuje się 5 liczb z 35 możliwych oraz 1 liczbę z 4. Cena jednego zakładu to 5 zł. Główna wygrana to pięć tysięcy złotych miesięcznie przez 20 lat.



Najwyższa wygrana w Ekstra Pensji do tej pory wyniosła pięćdziesiąt tysięcy złotych (miesięcznie przez 20 lat) i została zdobyta 15 października 2017 roku w Warszawie.



Następne losowanie Ekstra Pensji odbędzie się 30 lipca 2026 roku o godzinie 22:00.

Wyniki losowania Ekstra Premii

Losowania Ekstra Premii odbywają się codziennie o godzinie 22:00. Ostatnie wylosowane liczby, z losowania, które odbyło się 29 lipca 2026 roku, to: 17, 23, 10, 34, 2 oraz 1



W grze Ekstra Premia typuje się 5 liczb z 35 możliwych oraz 1 liczbę z 4. Cena jednego zakładu to 2 złote.



Najwyższa wygrana w Ekstra Premii do tej pory wyniosła jeden milion złotych i została zdobyta 3 października 2022 roku w Ryczywole.



Następne losowanie Ekstra Premii odbędzie się 30 lipca 2026 roku o godzinie 22:00.

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red / polsatnews.pl