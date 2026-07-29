Trump grozi po irańskich atakach na bazy USA. "Skopiemy im tyłki"

- Skopiemy im tyłki - powiedział Donald Trump telewizji Fox News. - Uderzymy w nich z pełną siłą. Dostaną solidne baty - zagroził prezydent, cytowany przez stację.

Trump podkreślił, że Irańczycy przeprowadzili atak z zaskoczenia. Zaznaczył, że siły USA miały zaledwie kilka minut na zestrzelenie nadlatujących irańskich pocisków balistycznych.

Iran zaatakował amerykańską bazę. USA przechwyciły wszystkie pociski

Trump przekazał, że obejrzał nagranie z tych działań i potwierdził, że to amerykańskie siły przeprowadziły operację w obronie tego obszaru. Dodał, że wszystko odbywało się w czasie rzeczywistym - podawano współrzędne celów i zapewniano, by żaden z nadlatujących irańskich pocisków nie przedostał się przez obronę.

Dowództwo Centralne USA (CENTCOM) napisało w komunikacie, że we wtorek o godz. 17:45 czasu wschodnioamerykańskiego (23.45 w Polsce) siły Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej (IRGC) wystrzeliły z Iranu wiele pocisków balistycznych, próbując przeprowadzić atak z zaskoczenia na siły USA stacjonujące na Bliskim Wschodzie. Wojsko przekazało, że wszystkie irańskie pociski zostały przechwycone.

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Portal Axios, powołując się na źródło w amerykańskich władzach, podał, że Iran wystrzelił rakiety balistyczne w stronę amerykańskiej bazy w Jordanii.

To pierwszy irański atak rakietowy na amerykańską bazę od piątku, gdy Trump wstrzymał codzienne ataki na cele w Iranie. W poniedziałek Trump oświadczył, że jeśli rozmowy z Iranem nie przyniosą rezultatu, USA wrócą do silnych działań wojskowych.

Trump podkreślił, że w piątek zdecydował się wstrzymać uderzenia na irańskie cele, ponieważ państwa pośredniczące w rozmowach poprosiły go o to, by dał negocjacjom kolejną szansę.