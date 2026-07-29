Tragedia pod Gdańskiem. Nie żyje 52-letni mężczyzna, policja zabezpieczyła broń
52-letni mężczyzna zginął w środę w Otominie w powiecie gdańskim - ustaliła Interia. Na miejscu pracują policjanci pod nadzorem prokuratora. Funkcjonariusze wstępnie wykluczyli udział osób trzecich i zabezpieczyli broń palną.
Do zdarzenia doszło w środę po godz. 15. Zgłoszenie wpłynęło do dyżurnego Komendy Powiatowej Policji w Pruszczu Gdańskim i dotyczyło jednego z domów w miejscowości Otomin, położonej niedaleko Gdańska.
Jak przekazał Interii aspirant Karol Kościuk, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Pruszczu Gdańskim, w wyniku zdarzenia zginął 52-letni mężczyzna.
Śmierć 52-latka w Otominie. Policja zabezpieczyła broń palną
Na miejscu od początku pracują policjanci pod nadzorem prokuratora. Funkcjonariusze zabezpieczają ślady i ustalają dokładny przebieg wydarzeń.
- Wstępnie wykluczono udział osób trzecich. Policjanci zabezpieczyli na miejscu broń palną i wykonują czynności pod nadzorem prokuratora. Zabezpieczają ślady oraz ustalają okoliczności zdarzenia - przekazał Interii aspirant Kościuk.
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Na obecnym etapie postępowania policja nie ujawnia dodatkowych informacji dotyczących przebiegu zdarzenia ani przyczyny śmierci 52-latka.
Według wcześniejszych doniesień RMF FM zgłoszenie miało dotyczyć odgłosów strzałów. Ciało mężczyzny miał odnaleźć jego syn. W domu miała przebywać także kobieta - matka 52-latka - która miała ranę głowy.
Informacje te nie zostały dotychczas potwierdzone przez policję. Dokładne okoliczności tragedii wyjaśnia postępowanie prowadzone pod nadzorem prokuratury.Czytaj więcej