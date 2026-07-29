Jak opisała nadkom. Marzena Szwed z Komendy Miejskiej Policji w Gliwicach, zgłoszenie o tym nietypowym stanowisku wpłynęło do służb w środowy poranek.

Pocisk moździerzowy z II wojny światowej znaleziony w Gliwicach (fot. KMP Gliwice)

Zgłaszający mężczyzna twierdził, że w jednym z mieszkań na osiedlu Sikornik znalazł przedmiot przypominający niewybuch. Do odkrycia pocisku doszło podczas sprzątania mieszkania po byłym lokatorze.

Sprzątanie mieszkania z niebezpiecznym finałem. Niewybuch w mieszkaniu w Gliwicach

Mundurowi wraz z pirotechnikiem po przybyciu na miejsce potwierdzili, że jest to to pocisk moździerzowy z okresu II wojny światowej. Przedmiot ten został odpowiednio zabezpieczony oraz przekazany do utylizacji w kontrolowanych warunkach.

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Ze względów bezpieczeństwa z budynku ewakuowanych zostało 10 osób. Jak poinformowała nadkom. Szwed, nikt nie odniósł obrażeń, a przed godz. 12:00 lokatorzy mogli powrócić do swoich mieszkań.