Chciał posprzątać w szafie. Skończyło się ewakuacją bloku

Polska

10 osób zostało ewakuowanych z budynku mieszkalnego w Gliwicach, w którym znaleziony został niewybuch z czasów II wojny światowej. Jak potwierdziła w rozmowie z polsatnews.pl nadkom. Marzena Szwed z tamtejszej komendy, chodzi o pocisk moździerzowy znaleziony przez mężczyznę, który sprzątał lokal po byłym lokatorze. Niewybuch miał znajdować się w szafie.

Napis POLICJA na dachu pojazdu policyjnego, z widocznym na tle fragmentem mapy z zaznaczonymi Gliwicami.
Polsat News / Mapy Google
Pocisk moździerzowy z II wojny światowej znaleziony w Gliwicach (zdj. ilustracyjne)

Jak opisała nadkom. Marzena Szwed z Komendy Miejskiej Policji w Gliwicach, zgłoszenie o tym nietypowym stanowisku wpłynęło do służb w środowy poranek.

 

Pocisk moździerzowy z II wojny światowej znaleziony w Gliwicach
Pocisk moździerzowy z II wojny światowej znaleziony w Gliwicach (fot. KMP Gliwice)

 

Zgłaszający mężczyzna twierdził, że w jednym z mieszkań na osiedlu Sikornik znalazł przedmiot przypominający niewybuch. Do odkrycia pocisku doszło podczas sprzątania mieszkania po byłym lokatorze.

Sprzątanie mieszkania z niebezpiecznym finałem. Niewybuch w mieszkaniu w Gliwicach

Mundurowi wraz z pirotechnikiem po przybyciu na miejsce potwierdzili, że jest to to pocisk moździerzowy z okresu II wojny światowej. Przedmiot ten został odpowiednio zabezpieczony oraz przekazany do utylizacji w kontrolowanych warunkach.

 

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Ze względów bezpieczeństwa z budynku ewakuowanych zostało 10 osób. Jak poinformowała nadkom. Szwed, nikt nie odniósł obrażeń, a przed godz. 12:00 lokatorzy mogli powrócić do swoich mieszkań.

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Alicja Krause / polsatnews.pl
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