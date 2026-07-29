Spotkanie Zełenskiego z Tuskiem. Znamy tematy rozmowy

Zełenski w drodze do Świdnika z Waszyngtonu rozmawiał miał okazję porozmawiać ze swoim francuskim odpowiednikiem.

"W drodze z Waszyngtonu odbyłem rozmowę z prezydentem Macronem. Poinformowałem Emmanuela o szczegółach spotkań w Białym Domu i Senacie USA oraz o obecnych perspektywach działań dyplomatycznych" - napisał ukraiński przywódca w serwisach społecznościowych.

Ukraiński prezydent zaznaczył, że należy wykorzystać każdą szansę, która może przybliżyć pokój. "Skoordynowaliśmy nasze możliwe działania. Dziękuję za gotowość do pomocy i podejmowania wszelkich niezbędnych wysiłków" - podkreślił.

Ujawnił, że Macron poinformował go w rozmowie o rozległych pożarach we Francji. "Ukraina zawsze jest gotowa pomagać tym, którzy wspierają nas przez wszystkie lata walki z rosyjską agresją. Zaproponowałem Francji niezbędną pomoc. Nasi specjaliści mogą włączyć się w gaszenie pożarów" - zadeklarował.

Zełenski spotkał się z Trumpem. "Dobra rozmowa"

We wtorek Zełenski przybył do Stanów Zjednoczonych, gdzie spotkał się m.in. ze swoim amerykańskim odpowiednikiem. Oświadczył, że priorytetem w jego rozmowach z prezydentem Trumpem była obrona przeciwrakietowa i strategiczna współpraca.

Prezydent Ukrainy przybył do Białego Domu ok. godz. 9.40 (godz. 15:40 w Polsce). Po kilkunastu minutach Zełenski poinformował, że odbył "dobre spotkanie" z prezydentem USA.

"Dziękuję za wszystko, co wspólnie robimy, by chronić życie Ukraińców i osiągnąć pokój. Przede wszystkim złożyłem prezydentowi Trumpowi kondolencje z powodu śmierci Lindseya Grahama. Był on prawdziwym przyjacielem Ukrainy" - napisał ukraiński prezydent w mediach społecznościowych.



"Omówiliśmy z prezydentem kwestię licencji na produkcję pocisków przechwytujących do systemów Patriot oraz kilka innych pomysłów, które mogą okazać się pomocne. Rozmawialiśmy również o dyplomacji - istotne jest zintensyfikowanie działań na tym polu. Nasze zespoły uzgodnią szczegóły dalszej współpracy. Jestem wdzięczny Stanom Zjednoczonym za ich zdecydowane wsparcie" - podkreślił.