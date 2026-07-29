Potężny pożar w Pomorskiem. Zarządzono ewakuacje mieszkańców

Polska

W Skorzewie na Pomorzu pali się hala produkcyjna tworzyw sztucznych - poinformowała Komenda Powiatowa Policji w Kościerzynie. - Trwa ewakuacja mieszkańców pobliskich zabudowań - przekazał asp. szt. Piotr Kwidziński z kościerzyńskiej komendy. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa rozesłało alerty do mieszkańców powiatów kościerskiego i kartuskiego.

Budynek hali produkcyjnej objęty gęstym, czarnym dymem wydobywającym się z dachu, widoczna część czerwonego wozu strażackiego.
PAP/KP PSP Kościerzyna
Pożar hali produkcyjnej w Skorzewie, działania strażaków i policji

Zgłoszenie o pożarze hali, w której produkowane są tworzywa sztuczne, wpłynęło do służb w środę około godziny 11. Ogień wybuchł w miejscowości Skorzewo w gminie Kościerzyna (woj. pomorskie).

 

​Na miejsce natychmiast skierowano funkcjonariuszy policji oraz zastępy straży pożarnej, które zabezpieczyły teren. - Ze wstępnych ustaleń wynika, że ogniem objęta została hala o wymiarach około 15 na 50 metrów, w której prowadzona była produkcja laminatów - przekazał rzecznik pomorskiej straży pożarnej mł. asp. Dawid Westrych.

 

 

Mł. asp. Westrych dodał, że na miejscu działania gaśnicze prowadzi 16 zastępów straży pożarnej. W akcji uczestniczą m.in. specjalistyczna grupa chemiczno-ekologiczna z Gdyni, zabezpieczenie medyczne strażaków, zespół dronowy i grupa operacyjna z komendy wojewódzkiej.

 

Pożar został zlokalizowany po godz. 13.00. - Oznacza to, że ogień nie rozprzestrzenia się na kolejne części obiektu. Strażacy nadal prowadzą działania gaśnicze oraz dogaszanie objętych pożarem elementów hali - wyjaśnił rzecznik.

 

Skorzewo. Pożar hali produkcyjnej. Na miejscu strażacy oraz policja

Ze względów bezpieczeństwa podjęta została decyzja o ewakuacji mieszkańców z pobliskich zabudowań. Przed przybyciem jednostek ochrony przeciwpożarowej z hali objętej pożarem ewakuowały się 22 osoby. Jedna z nich zgłosiła złe samopoczucie związane z podtruciem gazami pożarowymi i została przetransportowana do szpitala przez zespół ratownictwa medycznego.

 

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Na miejscu pojawili się także policjanci, którzy przesłuchują świadków i ustalają wstępne okoliczności zdarzenia. ​Po całkowitym zakończeniu działań gaśniczych na terenie hali zostaną przeprowadzone szczegółowe oględziny z udziałem biegłego z zakresu pożarnictwa, co pozwoli na dokładne określenie przyczyny pożaru.

 

W związku z pożarem Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wysłało do odbiorców przebywających w pow. kościerskim i kartuskim alert o treści: "Duże zadymienie. Zamknij okna. Jeżeli możesz, zostań w domu. Nie zbliżaj się do miejsca akcji".

 

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Alicja Krause / polsatnews.pl / PAP
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