Potężny pożar w Pomorskiem. Zarządzono ewakuacje mieszkańców

Zgłoszenie o pożarze hali, w której produkowane są tworzywa sztuczne, wpłynęło do służb w środę około godziny 11. Ogień wybuchł w miejscowości Skorzewo w gminie Kościerzyna (woj. pomorskie).

​Na miejsce natychmiast skierowano funkcjonariuszy policji oraz zastępy straży pożarnej, które zabezpieczyły teren. - Ze wstępnych ustaleń wynika, że ogniem objęta została hala o wymiarach około 15 na 50 metrów, w której prowadzona była produkcja laminatów - przekazał rzecznik pomorskiej straży pożarnej mł. asp. Dawid Westrych.

Mł. asp. Westrych dodał, że na miejscu działania gaśnicze prowadzi 16 zastępów straży pożarnej. W akcji uczestniczą m.in. specjalistyczna grupa chemiczno-ekologiczna z Gdyni, zabezpieczenie medyczne strażaków, zespół dronowy i grupa operacyjna z komendy wojewódzkiej.

Pożar został zlokalizowany po godz. 13.00. - Oznacza to, że ogień nie rozprzestrzenia się na kolejne części obiektu. Strażacy nadal prowadzą działania gaśnicze oraz dogaszanie objętych pożarem elementów hali - wyjaśnił rzecznik.

Skorzewo. Pożar hali produkcyjnej. Na miejscu strażacy oraz policja

Ze względów bezpieczeństwa podjęta została decyzja o ewakuacji mieszkańców z pobliskich zabudowań. Przed przybyciem jednostek ochrony przeciwpożarowej z hali objętej pożarem ewakuowały się 22 osoby. Jedna z nich zgłosiła złe samopoczucie związane z podtruciem gazami pożarowymi i została przetransportowana do szpitala przez zespół ratownictwa medycznego.

ZOBACZ: Potężny pożar w Warszawie. Spłonął warsztat połączony z salonem samochodowym

Na miejscu pojawili się także policjanci, którzy przesłuchują świadków i ustalają wstępne okoliczności zdarzenia. ​Po całkowitym zakończeniu działań gaśniczych na terenie hali zostaną przeprowadzone szczegółowe oględziny z udziałem biegłego z zakresu pożarnictwa, co pozwoli na dokładne określenie przyczyny pożaru.

W związku z pożarem Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wysłało do odbiorców przebywających w pow. kościerskim i kartuskim alert o treści: "Duże zadymienie. Zamknij okna. Jeżeli możesz, zostań w domu. Nie zbliżaj się do miejsca akcji".