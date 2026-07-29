Posłowie PiS nagle wyszli z sali plenarnej. "Podziały rozumu wam nie dały"

- Sejm za zgodą Senatu powołał panią Sylwię Gregorczyk-Abram na stanowisko Rzecznika Praw Obywatelskich - ogłosił po godz. 10:00 w Sejmie Włodzimierz Czarzasty.

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Po tych słowach Gregorczyk-Abram podeszła do sejmowej mównicy, aby złożyć ślubowanie. Tuż przed wygłoszeniem słów przysięgi przez nową RPO obecni na sali plenarnej Sejmu zostali poproszeni o powstanie. Wówczas pomieszczenie opuścili posłowie Prawa i Sprawiedliwości, którzy w głosowaniu poparli kontrkandydata Adama Borowskiego.

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Mimo tej sytuacji Gregorczyk-Abram wygłosiła słowa przysięgi, zastępując tym samym w funkcji ombudsmana Marcina Wiącka.

- Będę strzec wolności praw człowieka i obywatela, kierując się przepisami prawa oraz zasadami współżycia społecznego i sprawiedliwości. Ślubuję, że powierzone mi obowiązki wypełniać będę bezstronnie, z najwyższą sumiennością i starannością, że będę strzec godności powierzonego mi stanowiska oraz dochowam tajemnicy prawnie chronionej - powiedziała nowa RPO.

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Złożenie przysięgi przed Sejmem uroczyście potwierdził następnie Włodzimierz Czarzasty. Marszałek Sejmu odniósł się następnie do zachowania posłów PiS. - Nie chcę być złośliwy, ale widzę, że wszystkie podziały rozumu wam nie dały - zadrwił Czarzasty.

Posłowie "uciekli z sali". Skandal w dniu ślubowania nowej RPO

Postawa posłów spotkała się także z reakcją Tomasza Siemoniaka. Koordynator służb specjalnych napisał na platformie X, że "posłowie PiS, którzy gremialnie wychodzili z sali i zakłócali ślubowanie Rzecznika Praw Obywatelskich Sylwii Gregorczyk-Abram nie szanują własnego państwa i nie godzą się z decyzjami demokratycznej większości".

"Ich zachowanie nie ma też nic wspólnego także z elementarną kulturą osobistą" - skomentował, dodając, że sytuacja świadczy także o "totalnym upadku PiS".

Poseł PO Adrian Witczak napisał z kolei, że politycy "uciekli z sali" w chwili ślubowania Gregorczyk-Abram.

Uciekli z sali w chwili ślubowania Sylwii Gregorczyk-Abram na urząd Rzecznika Praw Obywatelskich. Nawet takiego momentu nie potrafili uszanować. To pokazuje, że dla nich polityczny teatr jest ważniejszy niż szacunek dla państwa i jego konstytucyjnych instytucji. Gratulacje dla… pic.twitter.com/0Qaxr4Dagy — Adrian Witczak (@adrian_witczak) July 29, 2026

"Nawet takiego momentu nie potrafili uszanować. To pokazuje, że dla nich polityczny teatr jest ważniejszy niż szacunek dla państwa i jego konstytucyjnych instytucji" - dodał, zamieszczając w mediach społecznościowych nagranie z tego zdarzenia.

Nowa RPO złożyła przysięgę. Kim jest Sylwia Gregorczyk-Abram?

Sylwia Gregorczyk-Abram została wybrana przez Sejm na nowego rzecznika praw obywatelskich 17 lipca większością 233 głosów. Jej kandydatura została wysunięta przez Koalicję Obywatelską oraz Lewicę. Głos na nią oddali posłowie KO, PSL, Polski 2050, Lewicy oraz Koła Centrum. Jej kontrkandydatem był popierany przez Prawo i Sprawiedliwość Adam Borowski.

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W trakcie rządów PiS Gregorczyk-Abram była zaangażowana w inicjatywę obywatelską "Wolne Sądy" i Komitet Obrony Sprawiedliwości, co przesądziło o tym, że przeciwko kandydaturze głosowali m.in. członkowie Razem, którzy argumentowali, że stanowisko RPO powinno przypaść osobie, która jest apolityczna.

W ostatnim czasie nowa RPO kierowała komisją ds. wyjaśnienia mechanizmów represji wobec organizacji społeczeństwa obywatelskiego i działaczy społecznych w latach 2015-2023 działającą w Ministerstwie Sprawiedliwości.