Pałac Prezydencki odpowiada premierowi. "Niech w końcu weźmie się do roboty"

Rzecznik prezydenta Karola Nawrockiego przekonywał, że to premier oraz podlegający mu ministrowie dysponują narzędziami pozwalającymi przeciwdziałać przemocy i ścigać jej sprawców.

- Za bezpieczeństwo na polskich ulicach odpowiada pan premier Donald Tusk i jego ministrowie: Kierwiński, Siemoniak czy Żurek. Zatem pan premier powinien uderzyć się we własną pierś, bo to za czasów jego rządów na polskich ulicach jest coraz mniej bezpiecznie - skomentował w rozmowie z Polsat News Rafał Leśkiewicz.

Nawrocki odpowiada Tuskowi. "Premier powinien wziąć się do roboty"

Jak podkreślił, głowa państwa stoi na stanowisku, że należy zdecydowanie reagować na wszystkie przypadki agresji, bez względu na narodowość poszkodowanych.

- To rządzący mają wszystkie narzędzia do tego, by walczyć z patologiami, agresją fizyczną czy słowną, która ma miejsce w ostatnim czasie. Pan prezydent oczekuje od pana premiera, żeby pan premier wziął się w końcu do roboty, żeby zagonił do pracy swoich ministrów - stwierdził rzecznik.

Dodał, że służby powinny ścigać osoby dopuszczające się przemocy "czy to wobec Ukraińców, przedstawicieli innych narodowości, czy przede wszystkim Polaków". - Każda forma agresji zasługuje na potępienie, każdą agresję, czy to fizyczną, czy słowną, należy karać. Sprawcy brutalnych pobić czy agresji słownej powinni być szybko ujmowani i trafiać przed oblicze wymiaru sprawiedliwości - zaznaczył.

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- Zamiast politycznych wykrzykiwań i politycznych gierek, które uprawia pan Donald Tusk, warto, żeby pan premier i jego ministrowie skoncentrowali się po prostu na ciężkiej, codziennej pracy - powiedział.

Rzecznik zaznaczył również, że prezydent nie zamierza odpowiadać na każdą wypowiedź szefa rządu. - Pan prezydent nie jest od tego, żeby odpowiadać na każdą polityczną zaczepkę pana premiera, bo pan premier wykorzystuje każdą sytuację do tego, by atakować prezydenta - ocenił.

Według Leśkiewicza wypowiedzi Donalda Tuska mają odwracać uwagę od problemów, z którymi mierzy się jego gabinet. Wymienił sytuację w ochronie zdrowia, stan finansów publicznych, deficyt i dług publiczny. - Pan premier jest mistrzem manipulacji i takimi słowami próbuje przykryć afery swojego rządu i nieudolność ministrów - podsumował rzecznik Karola Nawrockiego.

Tusk apeluje do Nawrockiego. Chodzi o atak na Ukraińców we Wrocławiu

We wtorek przed posiedzeniem rządu Donald Tusk zaapelował do Karola Nawrockiego o zabranie głosu w sprawie ataku na ukraińską parę we Wrocławiu. Nawiązał przy tym do wcześniejszych wypowiedzi prezydenta dotyczących kibicowskich ustawek. - Bardzo chwalił ustawki jako szlachetne, męskie walki wręcz - mówił premier.

Podobne wezwanie skierował do Jarosława Kaczyńskiego, apelując, by prezes PiS "przestał wzywać do tworzenia bojówek".

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Do sprawy Tusk powrócił podczas środowej konferencji prasowej, na której ogłosił powołanie Barbary Mróz-Gorgoń na stanowisko pełnomocnika rządu do spraw promocji marki Polska.

- Odpowiedzią na razie jest milczenie. Odpowiedzią prezydenta na mój apel, aby wszyscy, którzy czują się odpowiedzialni za to, co dzieje się w Polsce i co ma bezpośredni związek z wizerunkiem i reputacją Polski. Co do tego chyba nikt nie ma wątpliwości - powiedział premier.

Tusk podkreślił, że wizerunek kraju budują między innymi publikowane w internecie nagrania zagranicznych turystów zachwyconych pobytem w Polsce. Jednocześnie, jak zaznaczył, coraz większą popularność zdobywają materiały dokumentujące przypadki przemocy.

- Równocześnie widzę, jak wielką popularność zdobywają niestety filmiki z tego, co się dzieje czasami, na szczęście ciągle bardzo rzadko, ale niestety coraz częściej na naszych ulicach, czyli z aktami przemocy - dodał Donald Tusk.