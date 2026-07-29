Nowy projekt Morawieckiego. Polityk ogłosił decyzję

- Chcemy walczyć o dobrobyt Polaków, o silną, bezpieczną polską armię, o bardzo mocną tożsamość kulturową Polaków, o to, żebyśmy my byli jak jak najbliżej ludzkich spraw, polskich spraw. I nie chcemy się wdawać w te przepychanki partyjne, w te gierki partyjne. Dlatego wspólnie - 40 posłów i senator - postanowiliśmy założyć klub parlamentarny - ogłosił Mateusz Morawiecki na środowej konferencji w Sejmie.

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Polityk zaznaczył, że ani on, ani jego zwolennicy nie podpiszą "lojalek", jak określił wymagane przez PiS oświadczenia o nieprzynależności do stowarzyszeń. Zdradził, że nazwa nowego klubu będzie taka sama jak jego stowarzyszenia (tj. Rozwój Plus).

Mateusz Morawiecki ogłasza. Będzie nowy klub parlamentarny

- Prawdziwi rozłamowcy, intryganci będą cały czas w ten sposób postępowali. Chcą tak działać, żebyśmy zajmowali się sami sobą. Dlaczego? Bo tak naprawdę grają na naszą porażkę. Bo wiedzą, że jeśli będzie porażka Prawa i Sprawiedliwości, to oni przejmą tę partię - ocenił Morawiecki.

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Morawiecki powiedział, że jego stronnicy chcą "zwrócić ostrze naszego ataku na ten bardzo zły rząd Donalda Tuska". - My chcemy zwrócić uwagę Polaków i będziemy to robić jako klub parlamentarny - podkreślił.

Były premier powiedział także, że obecny rząd popełnia "błędy" oraz robi "przekręty". - Chcemy pokazać, jakie szanse na rozwój traci i jesteśmy do tego bardzo dobrze przygotowani - kontynuował.

Polityk przekazał również, że do jego stowarzyszenia zapisują się "setki, a nawet tysiące osób". - Mamy szereg bardzo ciekawych propozycji. Niektóre z nich w formacie niepartyjnym pokażemy za dwa dni na naszym pikniku merytorycznym, na tym laboratorium nowych pomysłów, nowych idei. To będzie naprawdę ciekawy program - zapowiedział.

"Co to Polaków obchodzi?". Morawiecki w ostrych słowach o rozłamie w PiS

Morawiecki zadeklarował, że jego projekt będzie funkcjonował dalej. Odnosząc się do sytuacji wewnątrz Prawa i Sprawiedliwości stwierdził, że "nie chce się wdawać w przepychanki i gierki, bo one nikomu nie służą". Nie przekreślił jednak ostatecznie możliwości dalszej współpracy z PiS.

- Zgodnie z ustaleniami z kwietnia mieliśmy działać jako drugie płuco i jesteśmy do tego cały czas gotowi. Trwają jakieś procedury partyjne, nie interesuje nas to, niech sobie robią co chcą - stwierdził.

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Były premier odniósł się do rozłamu w PiS, o którym mówi się od dłuższego czasu. - Dzisiaj jesteśmy w partii, Prawo i Sprawiedliwość zdaniem niektórych doktorów habilitowanych. Zdaniem innych - nie jesteśmy. Co to Polaków obchodzi? Polaków obchodzi walka o silną Polskę, portfele Polaków, miejsca pracy, miejsca pracy dla młodych, mieszkania, praca - wymieniał.

- Rozwój, tożsamość, kultura, wiara chrześcijańska, obrona krzyża, tego, który wisi tutaj w Sejmie, to są nasze zasady, to jest nasze credo - zaznaczył Morawiecki. - Jest faktem, że dzisiaj znaczna część Prawa i Sprawiedliwości, jej komunikacja, jest zniszczona - stwierdził premier, oceniając, że za sytuacją stoją "intryganci" oraz "rozłamowcy".

Konflikt w PiS. Decyzja partii ws. polityków stojących za Morawieckim

We wtorek rzecznik PiS Rafał Bochenek przekazał, że sprawa polityków, którzy nie podpisali oświadczeń o nieprzynależności do stowarzyszeń, została skierowana do sądu dyscyplinarnego ugrupowania. - Zatwierdzono listę 44 osób, które nie złożyły deklaracji. Nie są na niej wyłącznie osoby ze stowarzyszenia Mateusza Morawieckiego - dodał. Wcześniej najbardziej prawdopodobnym scenariuszem wydawało się wykluczenie polityków stojących za Morawieckim z szeregów ugrupowania.

Bochenek wskazał, że posiedzenie Komitetu Politycznego PiS było kolejnym etapem w procedurze, w związku z tym, że nie wszyscy złożyli oświadczenia lub też nie na właściwych formatkach.

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Zapowiedział też, że kieruje tę sprawę do rzecznika dyscypliny partyjnej. - To jest wymóg, który wynika ze statutu Prawa i Sprawiedliwości, który będzie podejmował w tym zakresie już takie działania formalno-prawne i na tym właściwie rola Komitetu Politycznego w tym momencie się kończy - oświadczył.

W środę Bochenek - odnosząc się do wystąpienia Morawieckiego - napisał, że były premier oraz jego stronnicy "potykają się o własne nogi". "Nie znają podstawowych przepisów nie tylko partyjnych, ale także sejmowych" - stwierdził, przytaczając zapisy regulaminu Sejmu, który stanowi, że poseł może należeć tylko do jednego klubu poselskiego lub koła poselskiego.