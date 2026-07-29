Dmitrij Miedwiediew cytowany przez rosyjską agencję TASS stwierdził, że państwa zachodnie zawsze chciały podporządkować sobie Rosję i w przeszłości wykorzystywały "porozumienia" do tego celu, ale "po porażce są teraz rozczarowane".

- Był okres, gdy rzekomo wierzyli, że mogą, można powiedzieć, dojść do porozumienia z nami, zasadniczo podporządkowując nas swojej woli - mówił.

Rosja. Dmitrij Miedwiediew: Zachód wykorzystuje Ukrainę jako "taran"

- Zachód wykorzystuje teraz Ukrainę jako "taran" do zniszczenia Rosji, nawet nie ukrywając tego faktu - powiedział i przekonywał, że Zachód używa "wszystkich dostępnych metod".

Jego zdaniem "jedynym sposobem na zachowanie Rosji jest wyjście ze specjalnej operacji wojskowej jako zwycięzca".

Miedwiediew odwoływał się do historii i próbował przekonywać, że "przeciwnicy Rosji historycznie próbowali podważać jej państwowość". - Nasi przeciwnicy zawsze próbowali destabilizować nasz kraj, niezależnie od tego, jak się wtedy nazywał: Imperium Rosyjskie, Związek Radziecki, a teraz Federacja Rosyjska - mówił.

Według niego sytuacja się powtarza. - Nie lubią naszego kraju. Tak duże, silne, dumne i niepodległe państwo nie może być kontrolowane - mówił.

"Rosja przechodzi próbę". Miedwiediew wskazał na "skrajne" sankcje

Były prezydent i były premier Rosji, która napadła na Ukrainę twierdzi teraz, że jego kraj jest obecnie "testowany na wszystkich frontach, zwłaszcza w sensie ekonomicznym". - Nasz kraj zasadniczo przechodzi próbę, w każdym znaczeniu, które to słowo oznacza, i nasza gospodarka również - zwrócił się do Rosjan.

Ocenił, że nałożone sankcje są "skrajne" pod względem ich liczby. - Nie ma ani jednego kraju na świecie, który mógłby zmierzyć się z tak wieloma sankcjami - powiedział.

Miedwiediew od początku rosyjskiej inwazji na Ukrainę regularnie kieruje w stronę Zachodu groźby za wspieranie Kijowa.