"Zamieniają Ukrainę w taran do zniszczenia Rosji". Miedwiediew uderza w Zachód
Zachód wykorzystuje teraz Ukrainę jako "taran" do zniszczenia Rosji, nawet nie ukrywając tego faktu - twierdzi wiceprzewodniczący Rady Bezpieczeństwa Rosji Dmitrij Miedwiediew. Jego zdaniem Rosja przechodzi "próbę". Wskazał przy tym na zachodnie sankcje.
Dmitrij Miedwiediew cytowany przez rosyjską agencję TASS stwierdził, że państwa zachodnie zawsze chciały podporządkować sobie Rosję i w przeszłości wykorzystywały "porozumienia" do tego celu, ale "po porażce są teraz rozczarowane".
- Był okres, gdy rzekomo wierzyli, że mogą, można powiedzieć, dojść do porozumienia z nami, zasadniczo podporządkowując nas swojej woli - mówił.
Rosja. Dmitrij Miedwiediew: Zachód wykorzystuje Ukrainę jako "taran"
- Zachód wykorzystuje teraz Ukrainę jako "taran" do zniszczenia Rosji, nawet nie ukrywając tego faktu - powiedział i przekonywał, że Zachód używa "wszystkich dostępnych metod".
Jego zdaniem "jedynym sposobem na zachowanie Rosji jest wyjście ze specjalnej operacji wojskowej jako zwycięzca".
Miedwiediew odwoływał się do historii i próbował przekonywać, że "przeciwnicy Rosji historycznie próbowali podważać jej państwowość". - Nasi przeciwnicy zawsze próbowali destabilizować nasz kraj, niezależnie od tego, jak się wtedy nazywał: Imperium Rosyjskie, Związek Radziecki, a teraz Federacja Rosyjska - mówił.
Według niego sytuacja się powtarza. - Nie lubią naszego kraju. Tak duże, silne, dumne i niepodległe państwo nie może być kontrolowane - mówił.
"Rosja przechodzi próbę". Miedwiediew wskazał na "skrajne" sankcje
Były prezydent i były premier Rosji, która napadła na Ukrainę twierdzi teraz, że jego kraj jest obecnie "testowany na wszystkich frontach, zwłaszcza w sensie ekonomicznym". - Nasz kraj zasadniczo przechodzi próbę, w każdym znaczeniu, które to słowo oznacza, i nasza gospodarka również - zwrócił się do Rosjan.
Ocenił, że nałożone sankcje są "skrajne" pod względem ich liczby. - Nie ma ani jednego kraju na świecie, który mógłby zmierzyć się z tak wieloma sankcjami - powiedział.
Miedwiediew od początku rosyjskiej inwazji na Ukrainę regularnie kieruje w stronę Zachodu groźby za wspieranie Kijowa.Czytaj więcej