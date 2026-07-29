Ostrzeżenia I stopnia będą dotyczyły północno-zachodniej Polski. W województwach: pomorskim, zachodniopomorskim, na północy woj. lubuskiego, wielkopolskiego i w niewielkiej części Warmii i Mazur temperatura maksymalna wyniesie od 29 st. C do 34 st. C.

Zaczną one obowiązywać w czwartek najwcześniej o godz. 12 i zakończą się o godz. 20.

Upał niemal w całej Polsce. IMGW wydał ostrzeżenia dla 15 województw

W województwach: lubelskim, mazowieckim, kujawsko-pomorskim, łódzkim, świętokrzyskim, opolskim, śląskim, na zachodzie woj. warmińsko-mazurskiego, na południu woj. dolnośląskiego oraz w znacznej części Wielkopolski, Małopolski i Podkarpacia będą ważne ostrzeżenia II stopnia.

Według Instytutu, na tym obszarze temperatura maksymalna w czwartek wyniesie od 31 st. C do 34 st. C, a w piątek termometry pokażą od 33 st. C do 36 st. C. W nocy wskażą od 18 st. C do 21 st. C.

Tam ostrzeżenia będą obowiązywały od czwartku od godz. 12 i potrwają do piątku do godz. 20.

ZOBACZ: Zwodniczy upał w Polsce. IMGW wydał ostrzeżenie, nadciąga załamanie pogody

Natomiast w znacznej części województwa dolnośląskiego, lubuskiego i na zachodnim krańcu woj. wielkopolskiego wystąpią ostrzeżenia III stopnia, które będą ważne od czwartku od godz. 12 do piątku do godz. 20.

Polsat News Ostrzeżenia IMGW przed upałem

Temperatura maksymalna w czwartek od 33 st. C do 36 st. C, w piątek od 31 st. C do 34 st. C. Temperatura minimalna w nocy od 19 st. C do 22 st. C. - informuje IMGW.

Pogoda na czwartek i piątek. Wysoka temperatura i możliwe burze

Michał Kowalczuk, synoptyk IMGW przekazał, że w czwartek będzie niemal bezchmurnie, bez opadów. Temperatura maksymalna od 26 st. C na północnym wschodzie, około 30 st. C w centrum, do 36 st. C na południowym zachodzie. Najchłodniej w rejonie Helu, tam około 20 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany z kierunków południowych.

W nocy z czwartku na piątek zachmurzenie małe i umiarkowane. Na krańcach północno-zachodnich wzrastające do dużego, możliwe słabe, przelotne opady deszczu. Temperatura minimalna od 17 st. C na północnym wschodzie do 22 st. C na południowym zachodzie. Wiatr słaby z kierunków południowych.

W piątek zachmurzenie małe i umiarkowane, wzrastające stopniowo od północnego zachodu do dużego. Bez opadów na południowym wschodzie i południu. W pasie od Suwalszczyzny przez Kujawy po Dolny Śląsk możliwe burze. Suma opadów w trakcie burz do 20 mm i porywy wiatru do 70 km/h. Temperatura maksymalna od 25 st. C na północnym zachodzie do około 35-36 st. C na Mazowszu.

Nad samym morzem około 24 st. C. Wiatr na wschodzie słaby i umiarkowany, przeważnie południowy, stopniowo od zachodu skręcający na północno-zachodni. W trakcie burz możliwe porywy do 70 km/h.