Nadciąga fala upału. Ostrzeżenia dla niemal całej Polski

Polska

Nadciągająca fala upału spowoduje, że termometry będą wskazywały nawet do 36 stopni Celsjusza. IMGW wydał ostrzeżenia, które od czwartkowego popołudnia będą obowiązywały w 15 województwach i potrwają najpóźniej do piątkowego wieczoru.

Polsat News
IMGW ostrzega przed upałami w całym kraju, lokalnie nawet do 36 stopni Celsjusza

Ostrzeżenia I stopnia będą dotyczyły północno-zachodniej Polski. W województwach: pomorskim, zachodniopomorskim, na północy woj. lubuskiego, wielkopolskiego i w niewielkiej części Warmii i Mazur temperatura maksymalna wyniesie od 29 st. C do 34 st. C.

 

Zaczną one obowiązywać w czwartek najwcześniej o godz. 12 i zakończą się o godz. 20.

Upał niemal w całej Polsce. IMGW wydał ostrzeżenia dla 15 województw

W województwach: lubelskim, mazowieckim, kujawsko-pomorskim, łódzkim, świętokrzyskim, opolskim, śląskim, na zachodzie woj. warmińsko-mazurskiego, na południu woj. dolnośląskiego oraz w znacznej części Wielkopolski, Małopolski i Podkarpacia będą ważne ostrzeżenia II stopnia.

 

Według Instytutu, na tym obszarze temperatura maksymalna w czwartek wyniesie od 31 st. C do 34 st. C, a w piątek termometry pokażą od 33 st. C do 36 st. C. W nocy wskażą od 18 st. C do 21 st. C.

 

Tam ostrzeżenia będą obowiązywały od czwartku od godz. 12 i potrwają do piątku do godz. 20.

 

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Natomiast w znacznej części województwa dolnośląskiego, lubuskiego i na zachodnim krańcu woj. wielkopolskiego wystąpią ostrzeżenia III stopnia, które będą ważne od czwartku od godz. 12 do piątku do godz. 20.

 

Ostrzeżenia IMGW przed upałem Polsat News
Ostrzeżenia IMGW przed upałem

 

Temperatura maksymalna w czwartek od 33 st. C do 36 st. C, w piątek od 31 st. C do 34 st. C. Temperatura minimalna w nocy od 19 st. C do 22 st. C. - informuje IMGW.

Pogoda na czwartek i piątek. Wysoka temperatura i możliwe burze

Michał Kowalczuk, synoptyk IMGW przekazał, że w czwartek będzie niemal bezchmurnie, bez opadów. Temperatura maksymalna od 26 st. C na północnym wschodzie, około 30 st. C w centrum, do 36 st. C na południowym zachodzie. Najchłodniej w rejonie Helu, tam około 20 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany z kierunków południowych.

 

W nocy z czwartku na piątek zachmurzenie małe i umiarkowane. Na krańcach północno-zachodnich wzrastające do dużego, możliwe słabe, przelotne opady deszczu. Temperatura minimalna od 17 st. C na północnym wschodzie do 22 st. C na południowym zachodzie. Wiatr słaby z kierunków południowych.

 

W piątek zachmurzenie małe i umiarkowane, wzrastające stopniowo od północnego zachodu do dużego. Bez opadów na południowym wschodzie i południu. W pasie od Suwalszczyzny przez Kujawy po Dolny Śląsk możliwe burze. Suma opadów w trakcie burz do 20 mm i porywy wiatru do 70 km/h. Temperatura maksymalna od 25 st. C na północnym zachodzie do około 35-36 st. C na Mazowszu.

 

Nad samym morzem około 24 st. C. Wiatr na wschodzie słaby i umiarkowany, przeważnie południowy, stopniowo od zachodu skręcający na północno-zachodni. W trakcie burz możliwe porywy do 70 km/h.

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