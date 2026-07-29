Niebezpieczna bakteria w Bałtyku. Niemcy informują o śmierci dwóch osób

Świat

W Niemczech zarejestrowano w tym roku dwa zgony spowodowane infekcją przecinkowcami (wibrionami - red.), czyli bakteriami występującymi w ciepłych wodach - poinformował w środę Instytut Roberta Kocha (RKI). Obie zmarłe osoby były w podeszłym wieku. Do zakażenia doszło podczas kąpieli w Bałtyku.

Ludzie spacerujący po piaszczystej plaży w pobliżu drewnianego molo i morza.
commons.wikimedia/Nemracc
W Niemczech odnotowano 17 przypadków zakażeń przecinkowcami

Jak przekazał RKI, łącznie w Niemczech odnotowano w tym roku 17 przypadków infekcji przecinkowcami.

 

W tym roku sezon zakażeń przecinkowcami rozpoczął się w Niemczech stosunkowo wcześnie. W analogicznym okresie trzech poprzednich lat było ich wyraźnie mniej. W 2023 roku odnotowano jeden przypadek, w 2024 roku - dziewięć, a w 2025 roku - cztery.

Niemcy. Przecinkowce w Bałtyku. Odnotowano kilkanaście zakażeń bakterią

Wibriony, należące do rodziny przecinkowców, znane są jako mięsożerne bakterie. Występują w wodach słodkich i słonych. Przy temperaturze wody przekraczającej 20 stopni Celsjusza intensywnie się rozmnażają. Dlatego wraz z letnimi upałami wzrasta ryzyko zakażeń.

 

Ich namnażaniu sprzyja też niskie zasolenie wody. Bałtyk jest kilka razy mniej słony niż wody oceaniczne. 

 

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Bakterie, o których mowa dostają się do niezagojonych ran. Zakażenie może stanowić zagrożenie dla osób starszych lub zmagających się z przewlekłymi chorobami - cukrzycą, schorzeniami serca czy obniżoną odpornością.

 

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Artur Pokorski / polsatnews.pl / PAP
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