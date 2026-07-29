Niebezpieczna bakteria w Bałtyku. Niemcy informują o śmierci dwóch osób

Jak przekazał RKI, łącznie w Niemczech odnotowano w tym roku 17 przypadków infekcji przecinkowcami.

W tym roku sezon zakażeń przecinkowcami rozpoczął się w Niemczech stosunkowo wcześnie. W analogicznym okresie trzech poprzednich lat było ich wyraźnie mniej. W 2023 roku odnotowano jeden przypadek, w 2024 roku - dziewięć, a w 2025 roku - cztery.

Niemcy. Przecinkowce w Bałtyku. Odnotowano kilkanaście zakażeń bakterią

Wibriony, należące do rodziny przecinkowców, znane są jako mięsożerne bakterie. Występują w wodach słodkich i słonych. Przy temperaturze wody przekraczającej 20 stopni Celsjusza intensywnie się rozmnażają. Dlatego wraz z letnimi upałami wzrasta ryzyko zakażeń.

Ich namnażaniu sprzyja też niskie zasolenie wody. Bałtyk jest kilka razy mniej słony niż wody oceaniczne.

ZOBACZ: Zielony wir na Bałtyku. Naukowcy ostrzegają przed groźnym zjawiskiem

Bakterie, o których mowa dostają się do niezagojonych ran. Zakażenie może stanowić zagrożenie dla osób starszych lub zmagających się z przewlekłymi chorobami - cukrzycą, schorzeniami serca czy obniżoną odpornością.