Niebezpieczna bakteria w Bałtyku. Niemcy informują o śmierci dwóch osób
W Niemczech zarejestrowano w tym roku dwa zgony spowodowane infekcją przecinkowcami (wibrionami - red.), czyli bakteriami występującymi w ciepłych wodach - poinformował w środę Instytut Roberta Kocha (RKI). Obie zmarłe osoby były w podeszłym wieku. Do zakażenia doszło podczas kąpieli w Bałtyku.
Jak przekazał RKI, łącznie w Niemczech odnotowano w tym roku 17 przypadków infekcji przecinkowcami.
W tym roku sezon zakażeń przecinkowcami rozpoczął się w Niemczech stosunkowo wcześnie. W analogicznym okresie trzech poprzednich lat było ich wyraźnie mniej. W 2023 roku odnotowano jeden przypadek, w 2024 roku - dziewięć, a w 2025 roku - cztery.
Niemcy. Przecinkowce w Bałtyku. Odnotowano kilkanaście zakażeń bakterią
Wibriony, należące do rodziny przecinkowców, znane są jako mięsożerne bakterie. Występują w wodach słodkich i słonych. Przy temperaturze wody przekraczającej 20 stopni Celsjusza intensywnie się rozmnażają. Dlatego wraz z letnimi upałami wzrasta ryzyko zakażeń.
Ich namnażaniu sprzyja też niskie zasolenie wody. Bałtyk jest kilka razy mniej słony niż wody oceaniczne.
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Bakterie, o których mowa dostają się do niezagojonych ran. Zakażenie może stanowić zagrożenie dla osób starszych lub zmagających się z przewlekłymi chorobami - cukrzycą, schorzeniami serca czy obniżoną odpornością.
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