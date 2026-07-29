"Miał swój własny plan". Kaczyński komentuje ruch Morawieckiego
"Mateusz Morawiecki ewidentnie miał w głowie swój własny plan polityczny, realizowany na bazie rozłamu PiS" - napisał Jarosław Kaczyński, przekonując, że "do końca" podejmował próby mające na celu ochronę swojej partii przed rozłamem. "Rozłam, którego dokonał, nastąpił w najbardziej nieodpowiednim momencie z punktu widzenia Polski i służy tym, którzy szkodzą naszej Ojczyźnie" - dodał.
Pisząc o rozłamie w Prawie i Sprawiedliwości, prezes tej partii Jarosław Kaczyński stwierdził, że "stało się to, co było do przewidzenia".
W swoim wpisie na platformie X polityk przekonywał, że "do końca podejmował próby porozumienia" z byłym premierem. "Niestety Mateusz Morawiecki ewidentnie miał w głowie swój własny plan polityczny, realizowany na bazie rozłamu PiS" - skomentował Kaczyński.
"Najbardziej nieodpowiedni moment". Jarosław Kaczyński o rozłamie w PiS
Prezes PiS stwierdził też, że rozłam, który się dokonał, "nastąpił w najbardziej nieodpowiednim momencie z punktu widzenia Polski i służy tym, którzy szkodzą naszej Ojczyźnie".
Mimo to Kaczyński zapewnił, że członkowie jego partii zamierzają realizować swoją strategię i program.
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"Patrzymy w przyszłość. Fatalny rząd Tuska musi zostać odsunięty od władzy. Tylko zjednoczony obóz patriotyczny ma szansę na realny sukces. Patriotą trzeba być w czynach, a nie w słowach" - dodał prezes PiS.
Ruch Morawieckiego poróżnił polityków PiS. Były premier ogłosił decyzję
Morawiecki w kwietniu założył stowarzyszenie Rozwój Plus. Mimo ultimatum postawionego w lipcu przez PiS były premier oraz jego stronnicy nie zdecydowali się na opuszczenie struktur tej frakcji. Termin ultimatum upłynął w ubiegły czwartek o północy. Kolejnego dnia Kaczyński ogłosił, że "około trzydziestu kilku posłów (...) zrezygnowało z członkostwa" w partii.
We wtorek odbyło się posiedzenie komitetu politycznego partii, który - według zapowiedzi Kaczyńskiego - miał zatwierdzić fakt opuszczenia struktur ugrupowania przez wskazane osoby. Ostatecznie jednak - jak przekazał we wtorek rzecznik partii Rafał Bochenek - sprawa polityków, którzy nie podpisali oświadczeń o nieprzynależności do stowarzyszeń, została skierowana do sądu dyscyplinarnego ugrupowania.
- Komitet Polityczny podjął decyzję i zatwierdził listę osób, które takiej deklaracji nie złożyły. Na tej liście są czterdzieści cztery osoby i nie są to tylko osoby ze stowarzyszenia pana Mateusza Morawieckiego, są również inni nasi parlamentarzyści, którzy złożyli na złej formatce, na złym wzorze to oświadczenie - dodał Bochenek.
Kolejnego dnia na konferencji prasowej Morawiecki ogłosił powstanie nowego klubu parlamentarnego, do którego dołączą politycy, którzy zdecydowali się związać ze stowarzyszeniem Rozwój Plus. Będzie to trzeci po PiS i KO największy klub parlamentarny w Sejmie.
- Chcemy walczyć o dobrobyt Polaków, o silną, bezpieczną polską armię, o bardzo mocną tożsamość kulturową Polaków, o to, żebyśmy my byli jak jak najbliżej ludzkich spraw, polskich spraw. I nie chcemy się wdawać w te przepychanki partyjne, w te gierki partyjne. Dlatego wspólnie - 40 posłów i senator - postanowiliśmy założyć klub parlamentarny - ogłosił były premier.
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