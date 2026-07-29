Jednym z głównych tematów dyskusji była działalność stowarzyszenia Rozwój Plus, skupionego wokół byłego premiera Mateusza Morawieckiego. Sebastian Łukaszewicz, poseł PiS i były polityk Suwerennej Polski, zwrócił się bezpośrednio do Piotra Uścińskiego, który zdecydował się poprzeć nową inicjatywę.

Łukaszewicz ostro o Rozwoju Plus. "Doprowadził do rozbicia prawicy"

Łukaszewicz przypomniał, że Uściński był jednym z parlamentarzystów zaangażowanych w przygotowanie wniosku do Trybunału Konstytucyjnego dotyczącego przepisów aborcyjnych. Zestawił to z ostatnimi wypowiedziami Morawieckiego, który - zdaniem posła PiS - opowiada się obecnie za powrotem do tzw. kompromisu aborcyjnego.

- Jesteś znany z forum konserwatywnego działającego wewnątrz Prawa i Sprawiedliwości i wybierasz formację polityczną Mateusza Morawieckiego, która doprowadziła do rozbicia prawicy. Wybierasz dzisiaj formację, która mówi o sobie, że jest centroprawicowa i z chęcią wróciłaby do kompromisu aborcyjnego. To się gryzie - przekonywał Łukaszewicz.

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Polityk PiS zapytał Uścińskiego, czy swoje dotychczasowe ideały "zostawił za drzwiami", wchodząc do stowarzyszenia Morawieckiego.

- Apeluję do ciebie, żebyś jednak wrócił na drogę, z której wyszedłeś i wrócił do Prawa i Sprawiedliwości, bo bez wątpienia jest jeszcze na to czas. Tym bardziej, że jesteś bardzo wartościowym posłem i mógłbyś swoją decyzję zrewidować - powiedział Łukaszewicz.

Piotr Uściński odparł, że Morawiecki nie zapowiadał przygotowania zmian ustawowych dotyczących aborcji, lecz oceniał polityczne konsekwencje wyroku Trybunału Konstytucyjnego.

- Powiedział, że jego zdaniem ten wyrok był jedną z przyczyn porażki w 2023 roku. Takie same słowa możemy znaleźć w historii wypowiadane przez Jacka Sasina czy prezesa Kaczyńskiego - argumentował poseł.

Morawiecki czy Kaczyński? "W tej sprawie nie ma między nimi różnicy"

Uściński zaznaczył przy tym, że sam nie zgadza się z oceną byłego premiera. Jego zdaniem wyrok Trybunału Konstytucyjnego nie zaszkodził PiS w takim stopniu, jak twierdzą niektórzy politycy partii.

- Uważam, że więcej zaszkodziła nam propaganda Jacka Kurskiego niż wyrok Trybunału Konstytucyjnego. Wyrok Trybunału zasadniczo nam nie zaszkodził w wyborach. Mateusz Morawiecki zna moje zdanie, bo rozmawiamy po partnersku na ten temat - stwierdził.

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Poseł zapewnił również, że Rozwój Plus nie będzie proponował zmian, które uznawałby za niezgodne z konstytucją.

Gdy Łukaszewicz ponownie zapytał, gdzie Uściński "zostawił swoje ideały", polityk odpowiedział, że w sprawie politycznych konsekwencji wyroku aborcyjnego nie widzi różnicy pomiędzy Morawieckim a Jarosławem Kaczyńskim.

- Niestety w Prawie i Sprawiedliwości prezes ma dokładnie takie samo zdanie w tym zakresie. Jeżeli mam wybierać pomiędzy Mateuszem Morawieckim a Jarosławem Kaczyńskim, to w tej sprawie nie ma między nimi różnicy. Oni obaj uważają tak samo - powiedział Uściński.



Łukaszewicz przekonywał natomiast, że kolejne inicjatywy polityczne powstające na bazie Prawa i Sprawiedliwości nie mają przed sobą przyszłości. - Tyle formacji próbowało powstać na bazie Prawa i Sprawiedliwości. Każda kończyła tak samo - podsumował poseł PiS.