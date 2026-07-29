Do wymiany zdań między politykami doszło dzień po posiedzeniu Komitetu Politycznego Prawa i Sprawiedliwości. Władze ugrupowania nie zdecydowały się na natychmiastowe wykluczenie Mateusza Morawieckiego i jego współpracowników. Lista 44 osób, które nie złożyły wymaganych deklaracji lub zrobiły to na niewłaściwym formularzu, została skierowana do rzecznika dyscypliny partyjnej.

Rzecznik PiS Rafał Bochenek przyznał, że od strony formalnoprawnej były premier nie został jeszcze skreślony z listy członków partii. Każdy przypadek ma zostać rozpatrzony indywidualnie przez Karola Karskiego, który może zdecydować m.in. o upomnieniu, naganie, zawieszeniu lub skierowaniu wniosku o wykluczenie z ugrupowania. Do czasu zakończenia procedury wszyscy zainteresowani pozostają członkami PiS.

Patryk Jaki atakuje środowisko Morawieckiego. "Skończą u Tuska"

Decyzję władz partii skomentował w środę na platformie X Patryk Jaki. Europoseł przekonywał, że Jarosław Kaczyński "nie wyrzucił Morawieckiego i jego ekipy", a zatem - jego zdaniem - były premier i jego współpracownicy odeszli sami.

Według Jakiego potwierdza to przypuszczenia, że środowisko Morawieckiego od dawna przygotowywało rozłam, który ma być "prezentem dla Tuska". Polityk skrytykował również przedstawione przez stowarzyszenie Rozwój Plus dziesięć filarów programowych.

Jak twierdził, internauci mieli ustalić, że osiem z dziesięciu postulatów przypomina punkty prezentowane wcześniej przez Suwerenną Polskę. Jaki ocenił na tej podstawie, że środowisko Morawieckiego nie ma nowych propozycji dla wyborców. Zarzut dotyczący podobieństwa programów pozostaje elementem politycznej polemiki.

ZOBACZ: Müller spotkał się z Kaczyńskim. Odpowiedział na obawy ws. stowarzyszenia Morawieckiego

Europoseł zaatakował również Piotra Müllera, nazywając go "głównym intrygantem", który miał namawiać Morawieckiego do rozłamu. Zarzucił mu ponadto przypisywanie politykom PiS dążenia do Polexitu oraz stosowanie wobec prawicowych wyborców argumentów podobnych do tych używanych przez Platformę Obywatelską.

Jaki skrytykował także publikowane przez zwolenników byłego premiera memy przedstawiające Jarosława Kaczyńskiego. "Mówię wam, to tylko kwestia czasu, jak skończą u Tuska" - napisał.

Zdaniem polityka media oraz środowiska kojarzone z III RP będą wspierać nową inicjatywę. Zaapelował jednocześnie do wyborców o szybkie "wygaszenie projektu duetu Morawiecki-Terlecki", aby prawica mogła skoncentrować się na odsunięciu od władzy rządu Donalda Tuska.

Spór po rozłamie w PiS. "Nie mieszaj mnie w swoje intrygi"

Na wpis odpowiedział Piotr Müller. Polityk związany z Mateuszem Morawieckim przypomniał Jakiego głosowanie w Parlamencie Europejskim dotyczące przepisów określanych jako Chat Control. "Patryku, głosowałeś w Parlamencie Europejskim za inwigilacją obywateli w postaci Chat Control. Próbowałeś zmusić do tego całą delegację PiS" - napisał.

"Nie mieszaj mnie w swoje intrygi. Zajmij się Tuskiem" - dodał Müller.

ZOBACZ: Kryzys w PiS. Mateusz Morawiecki: Nadal jestem jednym z liderów PiS

Europoseł odniósł się również do zarzutu dotyczącego Polexitu. Wyjaśnił, że nie twierdził, iż sam Jaki opowiada się za wyjściem Polski z Unii Europejskiej. Miał mówić o innych politykach związanych wcześniej z Suwerenną Polską.

"W Polsacie stwierdziłem, że warto o to zapytać ciebie. Cieszę się, że nie podzielasz ich zdania" - podsumował.

Patryku, głosowałeś w Parlamencie Europejskim za inwigilacją obywateli w postaci czat control. Próbowałeś zmusić do tego całą delegację PiS.



Nie mieszaj mnie w swoje intrygi.

Zajmij się Tuskiem.



PS. Nie powiedziałem, że Ty stwierdziłeś, że chcemy wychodzenia z UE. Mówiłem o… — Piotr Müller (@PiotrMuller) July 29, 2026

Konflikt rozpoczął się po uchwale kierownictwa PiS zobowiązującej członków partii do wystąpienia ze stowarzyszeń prowadzących działalność polityczną. Termin upłynął 23 lipca. Morawiecki i większość członków Rozwoju Plus nie podporządkowali się decyzji.