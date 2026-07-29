Bylin i Morrison przyszli na świat 26 stycznia 1988 roku w Unity Medical Center w Grafton w Dakocie Północnej. Zgodnie z pozwem byli jedynymi dziećmi urodzonymi tego dnia w tej placówce. Rodziny utrzymują, że przed wypisem chłopcy zostali podmienieni. Kyle trafił do biologicznych rodziców Jeremy'ego, a Jeremy do rodziców Kyle'a.

Podmiana noworodków. Test DNA ujawnił prawdę

Prawda zaczęła wychodzić na jaw w 2024 roku. Kyle Bylin dostał domowy test DNA podczas świątecznego wręczania prezentów. Jak się okazało, wynik nie połączył go z rodziną, w której się wychował, w bazie genealogicznej pojawiło się za to dopasowanie do kobiety, która okazała się jego biologiczną ciotką. Jej krewnym był Jeremy Morrison.

Gdy Morrison również wykonał badanie, potwierdziło ono, że obu mężczyzn wychowały biologiczne rodziny tego drugiego. Jak podaje agencja Associated Press, dodatkowym śladem jest zachowana opaska ze szpitala z nazwiskiem rodziny, do której ostatecznie trafił Bylin.

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Obaj przyznają, że wcześniej dostrzegali różnice między sobą a bliskimi. Morrison jako dziecko żartował, że może został adoptowany, bo nie był podobny do reszty rodziny. Bylin zastanawiał się z kolei, dlaczego tak bardzo różni go od krewnych sposób patrzenia na świat.

"Nadal jest moim dzieckiem". Rodzice mówią o żałobie

Po poznaniu wyników zaczęło się układanie relacji między dwiema rodzinami. Mężczyźni poznali już biologicznych rodziców. Jak relacjonują, przyjęto ich serdecznie, natomiast pierwszym spotkaniom towarzyszyła… niezręczność. Ze sobą rozmawiali dotąd jedynie przez telefon; do lipca 2026 roku nie spotkali się osobiście.

- Test DNA nie odbierze mi 38 lat wspomnień - powiedział Morrison w rozmowie z Associated Press. Zaznaczył, że miał dobre dzieciństwo, czuł się kochany, uprawiał sport i dobrze radził sobie w szkole.

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Dla rodziców odkrycie oznacza jednak także żałobę po latach, których nie przeżyli z biologicznymi dziećmi. Evelyn Newton, która wychowała Bylina, mówiła o utraconych pierwszych krokach, nauce jazdy samochodem czy ślubie syna. - Kyle nadal jest moim synem. To się nigdy nie zmieni - podkreśliła Newton dla AP.

Rodziny pozwały szpital. Placówka: nie znaleziono dowodów

Pozew przeciwko Christian Unity Hospital Corporation trafił 7 lipca 2026 roku do sądu w hrabstwie Walsh. Rodziny zarzucają placówce m.in. zaniedbanie, błąd medyczny i oszustwo oraz domagają się odszkodowania przekraczającego 50 tys. dolarów i procesu przed ławą przysięgłych.

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Szpital nie podważa informacji, że mężczyźni zostali w pewnym momencie oddzieleni od biologicznych rodzin. "Jesteśmy świadomi, jak głęboki wpływ to odkrycie miało na nich i ich rodziny" - napisano w oświadczeniu. Jednak według podanych przez placówkę informacji nie znaleziono dowodów potwierdzających odpowiedzialność pracowników szpitala. "Dokumentacja medyczna i kadrowa, która mogłaby zapewnić dodatkową jasność, już nie istnieje, a żaden z członków zespołu położniczego z tamtego okresu nie jest już zatrudniony w szpitalu" - dodano.

Jak podaje stacja Valley News Live, od czasu ujawnienia sprawy nie doszło do żadnych rozmów między rodzinami a Unity Medical Center, a postępu w kierunku ugody brak. Reprezentują je prawnicy z Fargo, Tim O'Keeffe i Tatum O'Brien.

- Wygląda na to, że szpital zdaje sobie sprawę z powagi zdarzenia, ale zastanawiamy się, czy nie liczy, że unikając odpowiedzialności, sprawa po prostu zniknie - powiedział O'Keeffe. Prawnicy zapewnili, że nie pozwolą, by sprawa "została zamieciona pod korporacyjny dywan".

Podobna sprawa zdarzyła się w Polsce

Do zamiany noworodków dochodziło również w Polsce. W 1956 roku pod Częstochową położna pomyliła syna pani Ireny, Tadeusza, z innym chłopcem urodzonym w tym samym czasie. Obaj chłopcy przez lata wychowywali się w niewłaściwych rodzinach, a zamianę formalnie potwierdziły badania genetyczne, które Tadeusz wykonał dopiero w 2009 roku. Są przyznał poszkodowanym łącznie ponad 500 tys. zł zadośćuczynienia, jednak w 2014 roku Sąd Najwyższy uchylił wyrok, uznając, że w chwili zdarzenia nie obowiązywał jeszcze kodeks cywilny i brakowało podstawy prawnej. W efekcie Skarb Państwa zażądał zwrotu wypłaconych pieniędzy wraz z odsetkami.

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W sprawie Tadeusza (miał zasądzone 450 tys. zł) spór zakończył się dopiero w 2019 roku. Sąd Najwyższy orzekł, że mężczyzna nie musi ich oddawać, bo wypłata czyniła zadość zasadom współżycia społecznego, a moralną odpowiedzialność za zaniedbanie personelu ponosi państwo.

Zabezpieczenie przed pomyłką

Właśnie opaska identyfikacyjna, jak ta zachowana przez Bylina, jest dziś pierwszym zabezpieczeniem przed pomyłką. W Polsce, zgodnie z przepisami z 2023 roku i doprecyzowującym je rozporządzeniem Ministra Zdrowia z 2024 roku, noworodka zaopatruje się w nią niezwłocznie po porodzie, w miarę możliwości w obecności matki. Opaska musi zawierać imię i nazwisko matki, płeć dziecka oraz datę i godzinę urodzenia co do minuty. Personel ma obowiązek zweryfikować te dane przy kolejnych czynnościach.

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red. / polsatnews.pl