Drony nad polskim miastem. Wydano komunikat dla mieszkańców

Ratusz przekazał w komunikacie, że loty dronów to kolejny etap projektu Centrum Kompetencji, który powstaje we współpracy Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej (PAŻP) oraz gmin Olsztyn i Barczewo. Jego celem jest stworzenie infrastruktury do zarządzania ruchem dronów, z której w przyszłości będą mogli korzystać uprawnieni operatorzy. Drony będą latać na wysokości około 40 i 80 metrów.

"Przeloty dronów są elementem zaplanowanych prac testowych, nie stanowią zagrożenia i nie wymagają zgłaszania odpowiednim służbom" - zaznaczył magistrat.

Centrum Kompetencji dla dronów. Powstaną "drogi w powietrzu" dla służb i firm

Celem prowadzonych prac jest przygotowanie nowoczesnej infrastruktury, która w przyszłości umożliwi bezpieczne wykonywanie zaawansowanych lotów dronów poza zasięgiem wzroku operatora. Ma to stworzyć nowe możliwości wykorzystania technologii bezzałogowej zarówno przez służby publiczne, jak i firmy.

Nowa infrastruktura będzie mogła wspierać m.in. działania straży pożarnej, straży miejskiej, WOPR i zespołów ratownictwa medycznego, a także akcje poszukiwawcze i ratunkowe, monitoring infrastruktury oraz transport specjalistyczny. Skorzystają z niej również firmy wykorzystujące drony w geodezji, inspekcjach technicznych i realizacji innych usług.

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"Warto dodać, że powstające Centrum Kompetencji nie będzie ośrodkiem szkoleniowym w tradycyjnym rozumieniu. To infrastruktura umożliwiająca bezpieczne zarządzanie ruchem dronów - swoiste drogi w powietrzu, z których w przyszłości będą mogli korzystać uprawnieni operatorzy dysponujący odpowiednio wyposażonymi dronami" - poinformował urząd miasta.

Olsztyn rozwija infrastrukturę dronową. Projekt w ramach KPO

Projekt zakłada, że na terenie gmin Olsztyn i Barczewo powstaną specjalne odbiorniki umożliwiające dokładniejsze śledzenie statków bezzałogowych oraz planowanie ich tras. Dzięki temu zwiększy się bezpieczeństwo i możliwości korzystania z tych urządzeń.

Celem projektu jest wdrożenie rozwiązań wpływających na rozwój rynku dronowego w Polsce oraz poprawa dostępności usług i infrastruktury związanej z dronami. Przedsięwzięcie realizowane jest w ramach Krajowego Planu Odbudowy.

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Lokalizacja jednego z lokalnych Centrów Kompetencji w Olsztynie i Barczewie jest efektem ubiegłorocznego konkursu dla samorządów przeprowadzonego przez Polską Agencję Żeglugi Powietrznej. Mają one pełnić rolę cyfrowego kręgosłupa krajowego ekosystemu bezzałogowych statków powietrznych (BSP).