Dramatyczna walka z pożarami w Grecji. Nie żyje dwóch strażaków

Świat

Tragiczne informacje o walce z ogniem w Grecji. Dwaj strażacy zginęli podczas gaszenia rozległego pożaru w okolicach miasta Retimno na północy Krety - poinformowały w środę lokalne władze. Służby ratunkowe przekazały, że żywioł wymusił ewakuację pięciu wsi w tym rejonie. Pożary trwają też na innych wyspach i w kontynentalnej części kraju.

Widok na budynki mieszkalne na wzgórzu, w pobliżu których szaleje pożar. Dym unosi się w powietrzu, a płomienie trawią roślinność.
PAP/EPA/NIKOS CHALKIADAKIS
Trwa walka z pożarami na greckiej wyspie Kreta

Grecka straż pożarna podała, że w gaszeniu ognia w okolicach niewielkiej miejscowości Retimno (Kreta) uczestniczy 110 strażaków, którzy mają wsparcie 27 specjalistycznych wozów oraz czterech samolotów gaśniczych.

 

Podano też do wiadomości publicznej szczegóły tragicznego zdarzenia.

Kreta. Dwóch strażaków zginęło w pożarze na Krecie

Nadawca publiczny ERT przekazał, że ogień uwięził obu strażaków w wozie pożarniczym. Nie byli oni w stanie wydostać się z pojazdu, a pomoc niestety nie dotarła na czas.

 

Mniejszy pożar trawi zarośla w pobliżu wioski Moroni w rejonie największego miasta Krety, Heraklionu. W gaszeniu go uczestniczy 48 strażaków wspieranych przez trzy samoloty.

 

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Również na wyspie Paros trwa nierówna walka służb z żywiołem. Z powodu zbliżających się płomieni ewakuowano kilka miejscowości. Na polecenie ratowników mieszkańcy uciekają na plaże.

 

Walka z żywiołem trwa od wtorku. Jak podaje dziennik "Proto Thema", lokalne służby poprosiły o wsparcie z sąsiednich wysp i części kontynentalnej kraju.

Ogromne pożary szaleją po całym terytorium Grecji

Szczególnie zagrożona jest wieś Agkairia. Zrzuty wody przerwano na noc, lecz miały zostać wznowione o świcie. Akcję utrudnia silny wiatr, który według prognoz ma przybrać na sile.

 

Pożary dają się też we znaki mieszkańcom kontynentalnej części Grecji, głównie południowej części półwyspu Peloponez oraz innych wysp, m.in. Lesbos na wschodzie Morza Egejskiego. Greckie władze przekazały też, że strażacy częściowo opanowali pożary w środkowej części Tesalii, w środkowo-wschodniej Grecji.

 

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Służby meteorologiczne Grecji ostrzegły, że w czwartek poważne ryzyko wybuchu pożarów będzie obowiązywać w regionie Wielkich Aten, na wyspie Eubea, wschodnim Peloponezie, na Cykladach oraz na wyspach we wschodniej części Morza Egejskiego: Chios, Ikarii, Lesbos i Samos.

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Mateusz Balcerek / polsatnews.pl
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