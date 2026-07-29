CBA wkroczyło do mazowieckich szpitali. Jest komunikat

Polska

Funkcjonariusze CBA przeprowadzili przeszukania w sześciu mazowieckich szpitalach. Jak poinformowały służby, "sprawa dotyczy m.in. zamówień publicznych na rzecz placówek służby zdrowia. Do tej pory zatrzymano i przedstawiono zarzuty trzem osobom.

Fragment munduru funkcjonariusza CBA, widoczna naszywka z napisem CBA.
CBA
Interwencja CBA w mazowieckich szpitalach (zdj. ilustracyjne)

Centralne Biuro Antykorupcyjne poinformowało, że we wtorek funkcjonariusze tej służby przeprowadzili przeszukania w sześciu szpitalach na terenie województwa mazowieckiego. Nie przekazano, o które placówki chodzi.

 

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Jak czytamy w komunikacie, sprawa dotyczy m.in. zamówień publicznych na rzecz placówek służby zdrowia. "Z ustaleń śledztwa Delegatury CBA w Warszawie wynika, że w latach 2020–2021 mogło dojść do przyjęcia korzyści majątkowych w związku z pełnieniem funkcji publicznych przez ustalone osoby" - wyjaśniono.

Akcja CBA w mazowieckich szpitalach. "Przedstawiono zarzuty trzem osobom"

"Jednocześnie w toku postępowania weryfikowana jest prawidłowość wydatkowania przyznanego przez jednostkę samorządu terytorialnego wsparcia finansowego na realizację zadań z zakresu kształcenia i podnoszenia kwalifikacji osób wykonujących zawody medyczne" - czytamy w komunikacie.

 

Dotychczas zatrzymane zostały trzy osoby, które usłyszały już zarzuty.

 

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Śledztwo jest nadzorowane przez Prokuraturę Okręgową w Sieradzu i to właśnie na jej zlecenie doszło do przeszukań. Funkcjonariusze zabezpieczyli dokumentację oraz nośniki danych, które - jak podano - mogą stanowić materiał dowodowy w sprawie.

 

"Postępowanie ma charakter wielowątkowy. Po analizie zabezpieczonego materiału dowodowego planowane są kolejne czynności procesowe" - zaznacza CBA.

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Alicja Krause / polsatnews.pl
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