Białorusini z apelem do Zełenskiego. Jest odpowiedź z Ukrainy

Jak opisuje Reuters, jeszcze w maju Forum Sił Demokratycznych Białorusi zwróciło się do prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego z prośbą o ściganie Alaksandra Łukaszenki za "zbrodnie wojenne, ludobójstwo i terror państwowy".

Białoruscy opozycjoniści oskarżyli go o współudział w wojnie Rosji przeciwko Ukrainie oraz o przymusowe przesiedlenie co najmniej 2 442 ukraińskich dzieci na Białoruś. Śledztwo w tej sprawie przeprowadziła wcześniej organizacja Yale Humanitarian Research Lab.

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Jak opisywała jeszcze w 2023 roku Ukrainska Pravda, chodzi o dzieci w wieku od sześciu do 17 lat, które trafiły na Białoruś między 24 lutego 2022 roku a 30 października 2023 roku. Operacja - jak pisze portal - miała być kierowana i współfinansowana przez Łukaszenkę, który bezpośrednio współpracował w tym zakresie z Władimirem Putinem.

Białorusini z apelem do Wołodymyra Zełenskiego. Chodzi o Alaksandra Łukaszenkę

Apel Forum Sił Demokratycznych Białorusi - jak opisuje Reuters - ostatecznie spotkał się z odpowiedzią ukraińskich władz. Ołeh Tatarow, wysoki rangą urzędnik w biurze Zełenskiego, poinformował tę organizację, że zwrócono się do głównego prokuratora Ukrainy o "podjęcie odpowiednich działań" wobec Łukaszenki, jeśli istnieją ku temu podstawy prawne.

W praktyce oznacza to, że prokuratura rozważy wszczęcie postępowania karnego przeciwko białoruskiemu przywódcy. "Chociaż obecnie nie ma perspektywy, by Łukaszenko stanął przed ukraińskim sądem, wszelkie zarzuty wobec niego mogłyby zostać wykorzystane przez Kijów i białoruską opozycję jako argument dla Zachodu, by kontynuować na niego presję" - tłumaczy Reuters.

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Na początku lipca Łukaszenka zabrał głos w sprawie udziału jego kraju w wojnie Rosji z Ukrainą. - Naród białoruski przetrwał niewiarygodne próby w latach faszystowskiej okupacji i nie akceptuje wojny na poziomie genetycznym. Jesteśmy pokojowym narodem, nie chcemy walczyć, ale nie zamierzamy też pochylać głowy przed wrogiem - cytowała polityka propagandowa agencja BelTA.

Łukaszenka o wojnie w Ukrainie. "Wyimaginowane zagrożenia ze Wschodu"

Łukaszenka powiedział też, że Białoruś nie chce iść na wojnę, ale jednocześnie stwierdził, że Unia Europejska "podsyca absurdalną histerię" wokół - jak sam to określił - "wyimaginowanego zagrożenia ze Wschodu".

- Obłudnie deklarując swoje zaangażowanie na rzecz do pokoju, Unia Europejska otwarcie obrała kurs na militaryzację, a to w istocie oznacza NATO. Miliardy są wydawane się na zakup broni ofensywnej. Jednocześnie podsyca się absurdalna histerię wokół wyimaginowanego zagrożenia ze Wschodu - opisywał.

Wcześniej prezydent Ukrainy zażądał, aby Białoruś zaprzestała używania na swoim terytorium nadajników, które korygują rosyjskie ataki dronów na Ukrainę. Wypowiedzi Zełenskiego spotkały się z reakcją ze strony białoruskiej, która wraz z końcem czerwca zaprzestała używania tego sprzętu.