Adrian Zandberg w programie "Gość Wydarzeń"
Polska
Adrian Zandberg, współprzewodniczący partii Razem będzie odpowiadał na pytania Marka Tejchmana w środowym wydaniu programu "Gość Wydarzeń". Początek transmisji o godz. 19:15 w Polsacie, Polsat News, Interii i polsatnews.pl.
Adrian Zandberg, współprzewodniczący partii Razem w programie "Gość Wydarzeń"
Drugim gościem programu będzie prof. Jacek Czaputowicz, były minister spraw zagranicznych.
Pozostałe odcinki programu "Gość Wydarzeń" dostępne TUTAJ.Czytaj więcej