Adrian Zandberg w programie "Gość Wydarzeń"

Polska

Adrian Zandberg, współprzewodniczący partii Razem będzie odpowiadał na pytania Marka Tejchmana w środowym wydaniu programu "Gość Wydarzeń". Początek transmisji o godz. 19:15 w Polsacie, Polsat News, Interii i polsatnews.pl.

Mężczyzna w białej koszuli i marynarce z krótkim, jasnym zarostem siedzi przed ekranami z widokiem na nocne miasto.
Polsat News
Adrian Zandberg, współprzewodniczący partii Razem w programie "Gość Wydarzeń"

Drugim gościem programu będzie prof. Jacek Czaputowicz, były minister spraw zagranicznych. 

 

Pozostałe odcinki programu "Gość Wydarzeń" dostępne TUTAJ.

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Artur Pokorski / polsatnews.pl
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